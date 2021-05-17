Ünal, Irak’ta mahsur kalan 23 işçiyi ailelerine kavuşturdu

Irak’ın başkenti Bağdat’a köprü yapımında çalışmak üzere giden Kahramanmaraşlı 23 inşaat işçisi, müteahhit firma tarafından isimleri konsolosluğa bildirmediği için Türkiye’ye dönüş yolunda Irak polisi tarafından alıkonuldu. Yaşanan sorunu mahsur kalan bir işçinin kardeşinden bizzat öğrenen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, işçilerin ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bizzat görüştükten sonra gerekli temasları başlattı. Her iki ülke arasında gerçekleştirilen resmi temaslar sonrasında Türkiye’ye getirilen işçiler, aileleriyle birlikte çifte bayram yaşadı.

Kardeşine kavuşmanın sevincini yaşayan Mehmet Kırdağ; “Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a ben durumu anlatır anlatmaz hemen harekete geçti. Sürekli gelişmelerden de haberdar edildim. Bizlere çifte bayram yaşatan Sayın Mahir Ünal’a ve Dışişleri Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Ayrıca durumumuzdan haberdar olan TBMM Komisyon Başkanı Sayın Celalettin Güvenç’te bizleri aradı. Allah razı olsun” dedi.

İşçilerden Bekir Bozdağ ise, 5 gün boyunca mahsur kaldıklarını hatırlatarak, “5 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdik. Cebimizde hiç paramız yoktu. 20 gün boyunca 18 saat zorla çalıştırıldık. 18 saat çalışmaya dayanamadık ve ülkemize dönmek istedik. Bunun üzerine hakaret ettiler, paralarımızı ödemeden bizi gönderdiler. Dönüş yolunda konsolosluğa isimlerimiz bildirmediği için pasaportlarımıza el konuldu. Kişi başı 400 dolar istediler, hiçbirimizin parası yoktu. Hapse atacaklardı. 5 gün boyunca kabus yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Bakanımız Mahir Ünal’dan Allah razı olsun. Gayretleri sayesinde ailelerimize kavuştuk” ifadelerini kullandı.