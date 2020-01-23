Ünal: “İnandığımız yolda yürüyoruz”

Bu yöndeki çabaların, Türkiye’nin pozitif gündemini değiştirmeye dönük olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Her önemli sınamada gündem saptırmalarına, çarpıtmalara müsaade etmeden inandığımız yolda yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Son günlerde bir TV dizisiyle ilgili iddialar, metro provokasyonları, sosyal medyada FETÖ hareketliliği ve bazı sorumsuz siyasetçilerin ağır tahrikleriyle milletimizin son derece hassas olduğu FETÖ yapılanmasıyla yeterince mücadele edilmediği iddiası yayılmaya çalışılmaktadır. Toplumda infial oluşturmak isteyenlerin gerçek maksadı, Türkiye’nin dış politikada, ekonomide ve diğer önemli alanlarda edindiği pozitif gündemi değiştirme çabasıdır. Türkiye kendi gündeminde yoluna kararlı bir şekilde devam ediyor. Her önemli sınamada gündem saptırmalarına, çarpıtmalara müsaade etmeden inandığımız yolda yürüyoruz. Kuyuya attıkları taşları kendileri saysınlar. Devletimizin kurumları bu hain yapı ile en hassas şekilde mücadele etmekte, yurt dışı ve yurt içi operasyonlarla bu habis yapı her geçen gün daha da çökertilmektedir.”

Ünal, “Kaset operasyonu ile işbaşına getirilenler, bu yapının bir terör yapılanması olduğu ortaya çıktığı günden itibaren terör örgütüne canlı kalkan olma görevini canla başla yerine getirmeye devam etmekteler. Bu habis yapının henüz ifşa olmadığı zamanlardaki görsellere, demeçlere, photoshoplu montajları da ekleyerek bu sinsi yapının ifşa olduktan sonraki döneminde nasıl canlı kalkan olduklarını perdelemeye ve yavuz hırsız misali davranmaya devam ediyorlar” açıklamasında bulundu.