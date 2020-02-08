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Ünal, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili, “Bir sivil toplum örgütü görünümünde olan bu yapının bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla beraber aynı söylemi, aynı dili, aynı pozisyonu kim aldıysa, FETÖ'nün siyasi ayağı odur' dedi.

Ünal, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarını değerlendirdi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'de yayınlanan Toplumsal Hafıza programının konuğu oldu. Programda, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarını değerlendiren Mahir Ünal, FETÖ'nün siyasi bağlantılarının ve ittifaklarının ortaya çıkması için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ünal, şöyle konuştu:

“Bizim bu yaptığımız çalışmada, yaklaşık 52 bin belgeyi tarayarak yaptığımız bu çalışma, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının söylemlerine baktığımızda, bu net bir şekilde gözüküyor. Kaldı ki yine Cumhuriyet Halk Partili 24'üncü dönem milletvekilleri Birgül Ayman Güler, yine Yıldıray Sapan'ın, yine Yılmaz Ateş'in açık bir şekilde bu ittifakı, bu beraberliği deşifre ettiği açıklamaları var.”

FETÖ'nün siyasi bağlantılarının tespit edilmesi için bazı göstergelerin bulunduğunu vurgulayan Ünal, “Eğer birileri siyasi ayak arıyorlarsa, bunun önemli bir kriteri var. Bunun kriteri, bir sivil toplum örgütü görünümünde olan bu yapının bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla beraber aynı söylemi, aynı dili, aynı pozisyonu kim aldıysa, FETÖ'nün siyasi ayağı odur” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, birilerinin ısrarla FETÖ'nün organize suç örgütü olduğu ortaya çıkmadan önceki dönemi bilinçli olarak sürekli gündeme getirdiğini anlatarak, "Çünkü bu yapının bir terör örgütü olduğu, bir suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonraki kendi pozisyonlarını perdelemek için öncelikle bu sulandırmayı ve bu perdelemeyi gerçekleştiriyorlar” şeklinde konuştu.

 


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