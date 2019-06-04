Ünal: “Elbistan’ın bir dediği iki olmuyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan’ın hizmet noktasında istediğini aldığını belirterek, “Elbistan’ın bir dediği iki olmuyor” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamlığı’nın geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma programı, Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odası başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Elbistan Kaymakamı Özkan Demir yaptı. Tüm Elbistanlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Kaymakam Demir, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da ebedi azaptan kurtuluşun müjdecisi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i huzur içerisinde tamamlayarak bir bayram gününe kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, milli ve manevi duyguların en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Ramazan Bayramı’nın mutluluğumuzu, sevincimizi katbekat artırmasına ve maneviyatımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek günde kanları ve canları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir de, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Programın son konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, hem Elbistan özelinde hem de ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elbistan’la ilgili ne istenirse yapabildiklerini kaydeden Mahir Ünal, “Şehir müzesini yapıp; Hükümet Konağıyla arasında bir meydan oluşturarak burada bayramları kutlamak benim hayalimdi. Allah bunu gerçekleştirdi. Hamdolsun böyle güzel bir hükümet konağı hayalimiz gerçekleşti. Elbistan’da elhamdülillah ne istersek yapabiliyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olmaz. Yeni fakülte açılacak. Yeni fakültenin binası, yeni sağlık meslek yüksekokulunun binası, başka okulların konumu ve durumu ile ilgili Kaymakam Bey’le görüştük. Rabbim, her bayramımızı böyle ağzımızın tadının yerinde olduğu, Elbistan’ımızın icraatlarının kolayca yerine getirildiği bayramlar yapsın. Şuanda hamdolsun Elbistan’ın bir dediği iki olmuyor. Eksiklerimiz var mı? Var. Eksiklikler olacak ki tamamlanacak. Sorun olmadan sorun çözülmez. Sıkıntı, sorun olacak ki onu çözeceğiz. Beraberce yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın, Maraş’ın kurtuluşu ve milli mücadeledeki önemine değinen Ünal, “Eski günlerimizi Rabbim bize bir daha göstermesin. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin, daim etsin. Siyaseten şu olur, bu olur. Siyasette yarışma vardır, sandıkta mücadele vardır. Ama sandıkta mücadele bittiğinde asıl olan kardeşliğin baki olmasıdır. Dostluğun, birliğin, beraberliğin baki olmasıdır. Kaldı ki; Elbistan gibi medeniyet merkezi olmuş bir şehrin bunu bir kültür haline getirmiş bir şehrin bu konuda sorun yaşamasını düşünemeyiz. Şehir müzesi olacak olan eski hükümet konağımızın çalışması yapılırken bazı belgeleri okudum. Maraş işgal altında olduğu için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin, burada kurulduğunu biliyoruz. Güney bölgesinin kurtarılmasının bütün planları Elbistan’da gerçekleşiyor. İlk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti burada kuruluyor. Elbistan’ın da kurtuluşun 100.yılında çok önemli ve kıymetli bir yeri var. Bu 100.yıl etkinliklerini inşallah beraberce Elbistanlı olmanın gururuyla, Elbistan’ın geçmiş 100 yıllık tarihinde her birimizin ecdadının izleri var. Bu da bizi gururlandırıyor.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bir şehir, sadece bina değildir, sadece yol değildir, parklar, bahçeler değildir. Bir şehir bütün bunların içinde yaşayan insanın huzuru, mutluluğu, ahlakı, inancı, değeri ve onun ruhunu, kalbini besleyen muhabbeti için yapılır. İçinde düşmanlık olan, nefret olan hiçbir şeyden bereket hasıl olmaz. Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim, bizleri nice bayramlara eriştirsin. 23 Haziran’dan sonra Elbistan’da hep beraber olacağız. Bayramımız bayram olsun” dedi.

Ünal, daha sonra programa katılanlarla tek tek bayramlaştı ve kendisiyle bayramlaşmaya gelen çocuklara hediye dağıttı.

















