Ünal: “Elbistan’a yapılacak yatırımlarda yeni bir aşamaya geçiyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan’da yapılacak yatırımlarla ilgili olarak yeni bir aşamaya geçtiklerini söyledi.

Elbistan Kaymakamlığı’nın uhdesinde düzenlenen resmi bayramlaşma programı, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın katılımıyla hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Elbistan Kaymakamı Özkan Demir yaptı. Kaymakam Demir, tüm Elbistanlıların ve katılımcıların Kurban Bayramını tebrik etti.

Daha sonra konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Sayın Bakanımızı Elbistan’da ağırlamaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Bakanımız, Elbistan’daki yatırımları gözden geçiriyorlar. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni yatırımları da talimatlandırıyorlar. Sayın Bakanımız, şehrimize yeni kazanımlar elde ediyor. Kendisine bu kadar emekleri için şehrimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de tüm Elbistanlıların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programının son konuşmasını ise AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptı.

Ünal, konuşmasına ilçeye kazandırılacak Kültürhan projesindeki son noktayı anlatarak başladı.

Elbistan’a bu proje kapsamında şehir tiyatrosu yapılacağını bildiren Mahir Ünal, şöyle konuştu:

“Bayramın her birimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sizlerle burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyor; her bir hemşerimizi de muhabbetle kucaklıyorum.

Bizim, hep konuştuğumuz; şehrimize dair hayaller kurduğumuz bunların her birini gerçekleştirdikçe de bizim için bir bayram tadı bayram havası oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde müzemizi açtık. Artık Elbistan’ımızın hafızası ve kimliği var. Elbistan’ımızın şehir olarak başlangıcından bugüne kültürü, tarihi, sanatı, şahsiyetler, zenginlikleri ile artık burada bir birikime sahip. Çocuklarımız kendi şehirlerine aidiyet duygusuyla bağlanmaları için bu çok kıymetli.

Bu güne kadar şehrimiz için yaptığımız yatırımlarda yeni bir aşamaya geldik. Bu güne kadar şehrimizin sağlık ve eğitim altyapısını çözdük, ulaşım altyapısını çözüyoruz. Ama asıl şehri ayağa kaldıran kültür ve sanattır. Bir şehrin karakterini, kimliğini varlığını oluşturan kültür ve sanattır. Bundan sonra biraz daha kültüre ve sanata önem vereceğiz.

Önümüzdeki günlerde inşallah birkaç defa proje revize olduğu için geciken Kültürhan’ın ihalesi bitiyor ve temeli atıyoruz. Kültürhan’da Elbistan’ımıza bir şehir tiyatrosu kazandırdık. Eğer, bir şehir kendi hikayesini tiyatronun ve sinemanın diliyle kendisinden sonra gelen nesillere aktarmıyorsa orada büyük bir eksiklik var demektir. Elbistan’ımız büyük bir kültür merkezine kavuşurken bir de şehir tiyatrosuna kavuşacak.

Elbistan Belediyesinin olduğu alandan başlayıp parkı da içerisine alan bölgeyi tamamen gençlerimizin bir kültür sanat etkinlik alanı haline getireceğiz. Buraya, Ulu Cami’nin mimarisi model alınarak küçük bir cami yapacağız. Elbistan’ımıza büyük bir kültür meydanı kazandırmış olacağız.”

Türkiye’nin süper güç olduğuna ilişkin sarf ettiği sözlerle ilgili olarak sosyal medyada ve çeşitli platformlardaki eleştirilere yanıt veren Mahir Ünal, “Okul, hastane, yol yaparsınız ama o okulun, hastanenin, yolun yapılan hizmetlerin içerisine kendi davanızı, inancınızı, karakterinizi, sizi siz yapan kimliğinizi ve o kimliğin ruhunu koymazsanız o binalar cesetten ibarettir. O yüzden biz ruhumuzu ve kimliğimizi sonsuza kadar inşallah yaşatacağız. Bayramların amacı da odur. Bayramlar, bize kim olduğumuzu, Müslümanlığımızı hatırlatır. İnsanı insan yapan nerede durduğudur. Hakkın yanında mı batılın yanında mıdır. Doğruluğun yanında mıdır yanlışın yanında mıdır. İnsanı tanımlayan budur. O yüzden Elbistan’ımız ve Kahramanmaraş’ımız bu ruhun ocağıdır.

Biz, Türkiye’nin geleceğine ve gücüne inanıyoruz. Çünkü çocuklarımızın ve gençlerimizin neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Valilik bayramlaşmasında bir şey söyledim. Türkiye’ye içeriden karamsarlığın, iftiranın, yalanın, itibarsızlaştırmanın yerinden değil dışarıdan bakmak lazım dedim. Yunanistan’dan Türkiye’ye baktığınızda bir süper güç görülüyor dedim. Kıyameti kopardılar. Hemen Türkiye ile ve hayallerimizle gelece dair kendimize koyduğumuz vizyonla, özgüvenle dalga geçmeye başladılar.

Sömürge sonrası sistemlerde gelişmekte olan ülkelerin özgüvenine saldırırlar. Yapabilme cesaretine saldırırlar. 19 yıldan beri Türkiye’nin özgüvenine, yapabilme cesaretine ve potansiyeline saldırıyorlar. SİHA yapıyoruz, markette de satıyorlar diyorlar, Doğal buluyoruz; sürekli doğalgaz buluyorsunuz diyorlar. Türkiye, savunma sanayinde oyun değiştirici aktör konumuna geliyor alay ediyorlar. Bir kez daha söylüyorum; geleceğin süper gücü Türkiye’dir, Türkiye olacaktır. Ben bu millete inandığım için bunu söylüyorum. Eğer bir millet bir gecede 40 yıllık oyunu bozup, darbeyi bastırıp hiçbir şey olmamış gibi işe gidiyorsa o millet büyük bir millettir. Eğer bir millet 15 Temmuz sonrasında dimdik ayakta kalıyor, inancını, davasını terk etmiyorsa; yıkım gecesinden 2,5 ay sonra Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştiriyor ve terör koridorunu paramparça ediyorsa o devlet büyük bir devlettir.

Biz bu coğrafyada aynı anda 4 tane terör örgütünü alt ettik. İngiltere’de Fransa’da bıçaklı saldırı olduğunda kıyameti koparıp olağanüstü hal ilan ediyorlar. Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’dan kaynaklanan haklarımızı koruduk. Fransa bizi tehdit ediyordu ne oldu? 100 yıl sonra tekrardan Kuzey Afrika’ya ve Kafkaslara döndük. 30 yıldan beri Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekildi. 30 yıllık sorunu çözdük. Paşinyan’ın raks ettiği Şuşa’da, Recep Tayyip Erdoğan ile Aliyev Kafkas dansları yaptılar. Bu süper güç değil de nedir?

Kendimize güveneceğiz. Yapabilme cesaretinize güveneceksiniz. Bu ülke gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu ülkeye inanmayanların, bu ülkeyi itibarsızlaştırmak için dalga geçenler, yurtdışında Türkiye karşı odakların söylemlerini kullananların, sosyal medyada Türkiye karşıtı dil kullananların değil bu ülkeye, bu millete aşık, davasına, kavgasına aşık gençlerin omuzlarında bu ülke yükselecek. Ben o gençleri, Elbistan’da, tüm Türkiye’de görüyorum. Bunun için geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır diyorum. Bundan neden rahatsız oluyorlar” şeklinde konuştu.

FETÖ’nün kukla olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Biz sadece FETÖ ile mücadele etmiyoruz. Ama biz asıl kuklacılarla savaşıyoruz. Kuklacıların da Allah’ın izniyle üstesinden geleceğiz. Yeter ki; kendimize ve ülkemize inanalım. Bu meseleyi siyasi bir mesele olarak görmeyelim. Memleket söz konusu olduğunda; mesele memleket meselesi olduğunda siyaset değil artık 12 Şubat ruhunda olduğu gibi bağımsızlık ve istiklal kaygısından başka bir kaygı olmaz. 15 Temmuz gecesi siyaset mi vardı? 15 Temmuz ruhu, 12 Şubat ruhunun kardeşidir. Ömer Halisdemir, Sütçü İmam’ın evladıdır.

Bayramların ruhuna uygun bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi muhafaza edeceğiz” dedi.

Elbistan Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Elbistan Festivali kapsamında Elbistanlılar Buluşması organize edileceğini dile getiren Mahir Ünal, "1 Ağustos'ta Dünya Elbistanlılar Buluşması düzenleyeceğiz. Maşallah başkanımız artık Türkiye sınırlarından dünyaya dönük bir çalışma yapıyor. Yurtdışından ve birçok ilden Elbistanlı hemşerimiz ilçemize geliyor. Fransa'dan İtalya'ya ve İngiltere'ye kadar, Türkiye'nin bütün illerine varıncaya kadar bütün Elbistanlılar inşallah 1 Ağustos'ta Elbistan'da buluşuyoruz. Hemşerilerimizle bundan sonraki süreçte Elbistan'ın gelişmesi ile ilgili onların da katkılarını, fikirlerini, düşüncelerini almak istiyoruz. Nasıl bir Elbistan hayal ediyorlar; o hayalin biz de bir parçaası olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmaların ardından katılımcılarla tek tek bayramlaştı.