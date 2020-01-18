Ünal, Elbistan Adliye Sarayını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti, CHP ve MHP’li siyasilerle gerçekleştirdikleri ziyarette, Elbistan Cumhuriyet Başsavcı Hayri Ormancı, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu ve adliye personeli tarafından karşılandı.

Ziyarette, Elbistan Cumhuriyet Başsavcı Hayri Ormancı, Elbistan Adliye Sarayı hakkında milletvekillerine brifing verdi.

Başsavcı Ormancı, Elbistan adliyesinin tüm birimlerinin tek çatı altında toplandığına vurgu yaptığı brifingde şu ifadelere yer verdi:

“Adliye binamızda 13 cumhuriyet savcısı, 18 hakim hizmet vermektedir. 15 tane de mahkememiz var. Bir ilçede olabilecek mahkemelerin yüzde95’i adliyemizde mevcut. Ticaret mahkemesi gibi, fikri sınai haklar mahkemesi gibi çok özellik arz ede mahkemeler hariç tüm mahkemelerimiz var. Yine Ekinözü ve Nurhak ilçelerine de hizmet vermekteyiz. Afşin Adliyesi’nde 7 hakim, 4 savcımız, Göksun Adliyesi’nde de 4 hakim, 3 savcımız var. Elbistan’daki adliyemizde toplam 168 tane personelimiz var.

Kadro sayımız çok iyi olduğu için artık girenden fazla çıkan iş miktarı arttı. Yani bekleme süreleri her geçen gün kısalıyor. Bu arada Seri Muhakeme Uzlaşma Arabuluculuk Kurumlarını çok hızlı işletiyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik diyebiliriz. Birer yıl sürecek yaklaşık 30 tane davayı birer saatte bitirdik. Cezaevinde de katkılarınız çok büyük. İnşallah Adalet Bakanlığı’ndan uygun görüş gelirse size arz ettiğimiz yerlerden birini seçip çalışmalara başlayacağız. Cezaevimizin kapasitesi 600 kişi. Şuanda 757 mahkum var. 210 tane personelimiz var. Yeni cezaevini kurarsak personel sayımız da çok ciddi artacak. Adliyemizin içerisine PTT şubesi kurduruyoruz. Banka şubesini kurduracağız. İş yurtlarının mağazasını buraya açmayı düşünüyoruz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, Elbistan’ın her şeyin en güzeline layık olduğunun altını çizdi.

Mahir Ünal, “Bölgede bu kadar donanımlı, akıllı bir adliye konağı Elbistan’da var. Beraber yaptık. Elbistan her zaman en güzeline layık. Öncelikle hem size hem sizin şahsınızda bütün hakim, savcı ve adli personel çalışan arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Tabi insanın psikolojini içinde çalıştığı mekan belirler. Eskiden hatırlarsanız adliye binalarımız sahiden çok kötüydü. Çalışma şartları çok kötüydü ama şu anda teknik donanım çok yüksek. O yüzden bu da iş yükünü azaltan bir sürece dönmüştür. Çalıştığınız ortamda keyif almanız da önemli. Banka şubemiz burada olursa, yemekhanemiz güzel bir şekilde çalıyorsa, inşallah lojmanları da halledeceğiz” dedi.

CHP Milletvekili Ali Öztunç da, Elbistan Adliye Sarayının hayırlı olması temennisinde bulundu.



