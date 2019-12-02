Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan sürenin uzatılmasını öngören kanun teklifini veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

02 Aralık 2019 Pazartesi 21:35