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Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan sürenin uzatılmasını öngören kanun teklifini veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan sürenin uzatılmasını öngören kanun teklifini veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önce sağlık önce insan diyerek Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.‬ ‪Cumhurbaşkanımıza tüm Kahramanmaraşlılar adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Yerel Manşetler
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Mustafa 5 saat önce

Hani devletin milyarlarca kaybı olacaktı, binlerce kişi işsiz kalacaktı, filtre takılsın diyenler geziciydi, vetodan sonra ne değişti..

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Hassn 5 saat önce

Tam komedi peki başta neden evet dediniz

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Millet 4 saat önce

Veto doğru fakat Mahir Ünal sen de Akp milletvekilisin. Bu yasanın meclisten geçmesi için 204 akp milletvekili oy kullandı. Madem veto çok doğru bu yanlışı siz niye yaptınız? Çıkın yanlış yaptık diye özür dileyin şükran sunacağınıza. Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?

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Işık 5 saat önce

Ya madem teşekkür edecektiniz de neden oya sunulduğunda kabul ettiniz. Ya siz neden düşünemiyorsunuz, birey olduğunuzun farkında değil misiniz? siz orada neden varsınız niye milletvekilisiniz. Ses çıkaramayacaksanız neden vekil oluyorsunuz?

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Albostan 4 saat önce

Benim icin sukran sunma.ak parti genel baskani R.Tayyip ERDOGAN kanunun cikmasini istedi kanun cikti.millet tepki gosterdi.Cumhurbaskani R.Tayyip ERDOGAN veto etti.yer mi bu millet.bence yer

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Elbitanli 5 saat önce

Mahir bey çalışması için verdiğin imzaya ne oldu.

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Elbistanlibiri 5 saat önce

Allahiniza kurban reis babanin ve yol arkadaslarinin.

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