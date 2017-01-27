Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sistemini anlatacak

Elbistan Demokrasi Platformu’nun düzenleyeceği ’15 Temmuz Darbe Süreci Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ başlıklı organizasyona konuşmacı olarak 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal katılacak.

Elbistan Demokrasi Platformu, 15 Temmuz darbe sonrasında yaşananlar ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen anayasa değişikliğinin getireceği yeniliklerin anlatılacağı bir konferans düzenleyecek. 28 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 18.00’de Elbistan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal konuşmacı olarak katılacak.

Elbistan Demokrasi Platformu, tüm Elbistanlıları organizeye katılmaya davet etti.



