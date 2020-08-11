Ünal: “Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 52’den aşağıya hiç düşmedi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin “Milletimizle Beraber İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında” konseptiyle gerçekleştireceği 19.kuruluş yıldönümümü programı vesilesiyle medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti dönemi icraatlarının ve siyasi gelişmelerin değerlendirdiği buluşmanın en önemli gündem maddelerinden biri de; Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği yönündeki anket ve açıklamalar oldu.

AK Parti olarak sürekli farklı şirketlere anketler yaptırdıklarını kaydeden Mahir Ünal, “Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi” dedi.

Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar. CHP kongresinde bir motto ile ortaya çıktılar. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir dikkatle dinledim. Ama maalesef AK Parti aşağı AK Parti yukarı. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve 2010'dan bugüne oluşturmak istediği meşruiyet krizleri, değersizleştirme, itibarsızlaştırmadan başka bir şey görmedim."



