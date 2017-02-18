Ünal, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 16 Nisan’da yapılacak referandumu işaret ederek, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır” diye konuştu.

Mahir Ünal, yaklaşık 2 ay sonra halkoyuna sunulacak sistem değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapıldığı yönündeki eleştirilere de sert çıktı.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandumla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vurgusu yapan Mahir Ünal, Erdoğan’ın önderliğinde vesayetin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ünal, şunları söyledi: