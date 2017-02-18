Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ünal, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 16 Nisan’da yapılacak referandumu işaret ederek, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır” diye konuştu.

Bu haber kez okundu.

Ünal, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 16 Nisan’da yapılacak referandumu işaret ederek, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır” diye konuştu.

Mahir Ünal, yaklaşık 2 ay sonra halkoyuna sunulacak sistem değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapıldığı yönündeki eleştirilere de sert çıktı.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandumla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vurgusu yapan Mahir Ünal, Erdoğan’ın önderliğinde vesayetin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ünal, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş, istiklalin ve istikbalin şehridir. İradesine sahip çıkan, imanına, kavgasına, davasına sahip çıkan bu şehir, 16 Nisan günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde büyük bir değişime, tarihi bir değişime de sahip çıkacak. Birileri, ‘Siz bu değişimi Tayyip Erdoğan için mi yapıyorsunuz?’ diyor. Biz onlara diyoruz ki; büyük değişimler, tarihi değişimler büyük liderlerle yapılır. O yüzden ‘Tayyip Erdoğan’la yapıyoruz’ diyoruz. Bugün, biz Tayyip Erdoğan’la vesayeti ortadan kaldırıyoruz. Bugün biz, Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte doğrudan temsili, milletin iradesinin devlete yansımasının önünü açıyoruz. Bu aziz millet ariftir. Bu aziz milletin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bir gönül bağı var.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58