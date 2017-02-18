Ünal, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 16 Nisan’da yapılacak referandumu işaret ederek, “Büyük değişimler, büyük liderlerle yapılır” diye konuştu.
Mahir Ünal, yaklaşık 2 ay sonra halkoyuna sunulacak sistem değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapıldığı yönündeki eleştirilere de sert çıktı.
64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandumla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vurgusu yapan Mahir Ünal, Erdoğan’ın önderliğinde vesayetin ortadan kaldırıldığını söyledi.
Ünal, şunları söyledi:
“Kahramanmaraş, istiklalin ve istikbalin şehridir. İradesine sahip çıkan, imanına, kavgasına, davasına sahip çıkan bu şehir, 16 Nisan günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde büyük bir değişime, tarihi bir değişime de sahip çıkacak. Birileri, ‘Siz bu değişimi Tayyip Erdoğan için mi yapıyorsunuz?’ diyor. Biz onlara diyoruz ki; büyük değişimler, tarihi değişimler büyük liderlerle yapılır. O yüzden ‘Tayyip Erdoğan’la yapıyoruz’ diyoruz. Bugün, biz Tayyip Erdoğan’la vesayeti ortadan kaldırıyoruz. Bugün biz, Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte doğrudan temsili, milletin iradesinin devlete yansımasının önünü açıyoruz. Bu aziz millet ariftir. Bu aziz milletin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bir gönül bağı var.”