Ünal: “Biraz ders çalışırsanız belki siz seçilirsiniz”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, konuk olduğu Genç Kürsü programında Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada, Hayır cephesine seçimi kazanmak için ders çalışma tavsiyesinde bulundu. .

Mahir Ünal, muhalefetin 16 Nisan’ı seçim gibi yorumladığını ve şimdiden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı fikrini kabullendiğini belirterek, “Biraz ders çalışın. Biraz bu milletle ilgi, ilişki kurun da siz de seçilmek için çaba gösterin. Belki siz seçilirsiniz” diye konuştu.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 16 Nisan’daki cumhurbaşkanlığı referandum öncesinde Kahramanmaraş’ta gençlerle bir araya geldi. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genç Kürsü programına konuşmacı olarak katılan Mahir Ünal, salonu dolduran gençlerin Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Referandumda ‘Hayırcı’ cephenin, mevcut cumhurbaşkanlığı modeli üzerinden yeni sistemi anlama çabası içinde olduğunu belirten Mahir Ünal, bu yaklaşımın yanlış olduğunu söyledi.

Ünal, şunları söyledi:

“Mevcut sistemde cumhurbaşkanı yargı ya da meclis denetimine açık olması söz konusu değil. Yeni sistemde biz, cumhurbaşkanını yargı ve meclis denetimine açık bir hale getiriyoruz. Eski cumhurbaşkanlığı modeline bakarak yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlamaya çalışıyorlar. Mevcut sistemdeki cumhurbaşkanı tamamen değişiyor. Yeni sistemde başbakanın yerini cumhurbaşkanı alıyor. Cumhurbaşkanı nasıl siyaset yapacak? Seçime girecek, seçilecek ve o yüzden de bir siyasi partiyle ilişkisi olması gerekecek. Yeni sistemde cumhurbaşkanı siyasi, hukuki ve yürütme sorumluluğu olan birisi olacak. Hepsinden önemlisi seçimde milletine verdiği sözleri yerine getirmek için çalışma yapacak.”

Konuşmasının devamında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in, eşini başkan yardımcısı ataması konusuna değinen Mahir Ünal, bu durumun Türkiye ile bağdaştırılmasının da doğru bir yaklaşım olmadığını, ‘Muhal (olması, gerçekleşmesi imkansız, olanaksız) üzerine hüküm inşa olmaz’ cümlesiyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sanki Külliye’nin önünden geçerken içeri girip koltuğa oturmuş gibi anlatıldığını belirten 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, “Biz 15 yıldan beri verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için iktidarız. Hiç kimse bizi karakaşımız kara gözümüz için sevmiyor. Türkiye’yi 2002’de uçurumun kenarından alıp bugünlere getirdik. O yüzden millet sandıkta bize oy veriyor. Türkiye, 2000 yıllık bir devlet geleneğinin bakiyesidir. Türkiye, önemli bir devlet, demokrasi ve siyaset kültürüne sahiptir. Muhal üzerine hüküm inşa olmaz. Öyle olsaydı teyzem amcam olurdu; halam da dayım olurdu. ‘Böyle olur mu acaba, kızını mı atar, oğlunu mu atar?’ diye konuşurken önce bir Türkiye’ye bakacaksın. Sonra bu milletin hassasiyetlerine ve hususiyetlerine bakacaksın. Terazisine, ferasetine bakacaksın ondan sonra bu millet hakkında karar vereceksin. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı, sanki Külliye’nin önünden geçerken içeri girip koltuğa oturmuş gibi anlatıyorlar. Her 2 yılda bir seçim kazanmış; milletinin hiçbir şekilde onunla ilgili düşüncesini, hayalini sükut-u hayale uğratmamış. Bunlar üzerine konuşmak doğru değil” ifadelerini kullandı.

Bir insanın söz söylemek için yüzünün olması gerektiğini vurgulayan Mahir Ünal, Hayırcı cepheye, “Bunlar bizim seçim kazanmamıza öyle alıştılar ki, şöyle bakıyorlar; sanki şimdi seçim olmuş ta Tayyip Erdoğan seçimi kazanmış gibi konuşuyorlar. Biraz ders çalışın. Biraz bu milletle ilgi, ilişki kurun da siz de seçilmek için çaba gösterin. Belki siz seçilirsiniz. Bir insanın bir sözü söylemek için yüzünün olması gerekir. Bugün demokrasi havariliği yapanlar, bugün özgürlükten bahsedenler bugün tek adamlıktan bahsedenler bu ülkede kadınlarımızın başörtüsü başından çekilirken demokratik bir tavır, özgürlükçü bir tavır sergileyebilselerdi bugün söylediklerinin bir kıymeti olurdu. Bunlar, bu ülkede insan hak ve özgürlükleri ihlal edilirken konuşabilecek cesareti gösterselerdi bugün söyledikleri söze kıymet verirdik. Siz, hiçbir zaman demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin yanında durmadınız. Şimdi çıkmış demokrasiden, özgürlükten bahsediyorlar. Adam utanır. Bunları söylemek için de insanın biraz yüzü olmalıdır” cümleleri ile yüklendi.

Ünal, son olarak, “16 Nisan’da milletimiz inşallah evet dedikten sonra 2 husus hemen devreye girecek. Partili cumhurbaşkanlığı ve HSYK devreye girecek. Ondan sonra Meclis 6-8 ay içerisinde uyum yasalarını çıkaracak. Yani, bu hükümet sistemi değişikliği 2 bine yakın konuda alt düzenlemeleri gerektiriyor. 2019’da cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri yapılacak” şeklinde konuştu.





