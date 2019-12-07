Ünal: “Artık Türkiye’ye operasyon çekemiyorlar”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir dizi temaslarda bulunmak ve partisinin il danışma toplantısına katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Ünal, Kahramanmaraş programında ilk olarak delege seçimleri nedeniyle Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Partide teşkilatın önemine değinen Ünal, bu anlamda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Ünal, “Bugün milletin egemen olduğu günlere geldik. Sandığın gücü milletin idaresinden kaynaklanıyor dedi.”

Ünal, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, buradan da AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi toplantısının yapılacağı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne geçti.

Ünal, buradaki konuşmasında, Türkiye’deki değişimi anlattı. Türkiye’nin, bir güven ve istikrar adası olarak dimdik ayakta durduğunu belirten Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Bugün milletin iradesi dışında bu ülkede bir karar verici yok hamdolsun. Bugün artık söz de karar da milletin. Hem siyasal hem de ekonomik, savunma, sağlık ve ulaşım alanında son derece iyiyiz. Biz terörle mücadeleyi, demokrasimizi korumak için vermiyor muyuz? Bu teröristlere fırsat verilirse bu ülkede bombalar patlamaz mı? Ama hamdolsun ülkemin dört bir yanı güven içerisinde. Bunu, insanımızın özgürlüklerini korumak için yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bugün bir güven ve istikrar adası olarak ayakta. Artık Türkiye’ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar. Çünkü Türkiye artık kendisini koruyor. Enflasyon düşüyor. Türkiye, makro ekonomik verilerde hızla iyileşiyor. Yakında bu vatandaşımıza da yansıyacak. Şuanda yansıyor ama daha da iyi yansımaya başlayacak. Sorunlarımız var mı var. Bu sorunları bu kadrolar, biz çözeriz biz. Öbürlerinin sorun çıkarmaktan başka işleri yok. Türkiye’nin sorunlarını büyütmekten, sorunlarını kaşımaktan, sorunlarını adeta kronikleştirmekten başka adeta hiçbir şey yapmıyorlar.”

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin geleceği ve çıkarları adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümle kurmadığını söyledi.

Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu millet adına, bu millet hassasiyetleri adına Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği ve çıkarları adına bir cümle kurduğunu gördünüz mü? Çözüm, öneri ve proje adına tek bir cümle kurduğunu gördünüz mü? Kurmaz, kuramaz ama Cumhurbaşkanımız Soçi'ye gittiğinde mecliste grup toplantısında Cumhurbaşkanımıza en ağır hakaretler edilir. Cumhurbaşkanımız Londra'da dörtlü zirvede bakıyorsunuz ki, mecliste ve grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu yine en ağır hakaretleri ediyor. Nereye konuşuyor biliyor musunuz? İçeriye konuşmuyor. Nereye konuşuyor? Dışarıya konuşuyor dışarıya. Bu ülkede can ve mal güvenliği yok diyor. İnsan Allah'tan utanır” şeklinde konuştu.



