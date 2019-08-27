Ünal: “Allah, bizlere şehrimize hizmet etmeyi nasip etti”

Ünal, Kahramanmaraş’taki ilk programını, Onikişubat Belediyesi’nin açtığı üniversiteye hazırlık kurslarına katılan ve hayallerindeki üniversiteyi kazanan gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek gerçekleştirdi. Onikişubat Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen kahvaltıya öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililer katıldı.

Burada gençlere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, lise ve üniversite eğitimi sırasında Kahramanmaraş ve Türkiye için hayaller kurduğunu belirterek, “Burada, şu masada sizler gibi Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği ve sizlerin de alacağı eğitimle inşallah şehrimize hizmet edeceğiniz günleri buraya baktığınızda görebilirsiniz çünkü biz de sizler gibi yıllar önce lise ve üniversite eğitimlerimizde şehrimize ve ülkemize dair hayaller kuruyorduk. Bugün Allah bizlere şehrimize hizmet etmeyi nasip etti. İnşallah sizlere de şehrinize hizmet etmeyi nasip eder. Sevgili gençler, 2 şey çok önemli. Biri kim olduğumuz, diğeri de ne ile sorumlu olduğumuz. Eğer kim olduğumuzu unutursak hayatın bir anlamı kalmıyor. Tıpkı hafızanızı kaybetmiş gibi. Yani annenizi, ailenizi, isminizi unutursanız sizin bir anlamınız kalır mı? Yani bir hafıza kaybı yaşasanız, bütün anılarınızı, hatıralarınızı unutsanız ne kadar kötü bir şey olur değil mi? O yüzden insanın kim olduğu çok önemlidir. Nereye ait olduğu, tarihi, nereden geldiği ve nereye gittiği çok önemlidir. O yüzden “biz kimiz?” sorusunun cevabını çok iyi bilmemiz gerekiyor gençler.

Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği bir şey vardır; “Biz tarihin içinden akıp gelen bir nehir gibi, sizlerle beraber geleceğe akıyoruz.” Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim görevimiz de sizlerin geleceğe akışını sağlamak. O yüzden siz nereden akıp geldiğinizi unutmamalısınız. Ancak o zaman mensup olduğunuz ailenize, şehre, millete, ülkeye, vatana, bayrağa karşı borcunuzu ödersiniz. Biz bir yere aidiz. Bir aileye, şehre, millete, ülkeye aidiz. Bunları asla unutmamamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’deki eski eğitim sistemini anlatan Mahir Ünal, “Biz o kadar imkansızlıkla okuduk ama hamdolsun bu milletin evlatları iktidara geldi ve bu milletin çocuklarını kucaklayıp, geleceğe taşımak için gece gündüz çalıştılar” ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

“Gelecekteki en önemli şeyler de aidiyet ve sadakattir. Nereye ait olduğumuzu unutmamak ve sahip olduğumuz değerlere sadakat göstermek. Merhamet, iyilik, dürüstlük, doğruluk, aile, güvenilirlik gibi değerlere sadakat göstermek. Bunlar bizim için çok kıymetli. Gençler, derler ki; “hafıza beşer isyan ile maluldür” Yani insan hafızasının unutmak gibi bir hastalığı vardır. Biz, içinde yaşadığımız ve Allah’ın bugün bize nasip ettiği nimetleri hatırlamalıyız. Bir sürü yalan, kara propaganda ve dezenformasyona karşı bunları unutmamalıyız. Biz şöyle eğitim gördük; sınıflarımızda tebeşir bittiğinde öğretmen, “çocuklar para toplayın, tebeşir alacağız” derdi. Okullarımızda kalorifer falan yoktu. Öğretmen derdi ki, “yarın gelirken herkes birer odun getirsin.” Öğrenciler, anne babalarınız bilir bunları. Ellerimizde birer odunla okula gideriz, o gün öğrencilerin getirdiği odun yakılır ve sınıflar ısıtılırdı. Akıllı tahta, tablet, internet, çocukların masasında kitaplarını bulması, servis, burs yoktu. Biz o kadar imkansızlıkla okuduk ama hamdolsun bu milletin evlatları iktidara geldi ve bu milletin çocuklarını kucaklayıp, geleceğe taşımak için gece gündüz çalıştılar.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son olarak, “Gelişmiş ülkeler diyorlar ya hani. Dün de G7 toplantısı vardı. Gelişmiş olan ülkelerin, kendisini gelişmiş olarak tanımlayan ülkelerin yaptığı bir şey vardır. Gelişmiş ülkeler, sömürge sonrası sistemde gelişmekte olan ülkelerin özgüvenine saldırırlar. Onları tahfif ederler. İtibarsızlaştırırlar. Robot yapmak için bu ülkenin üniversiteleri robotik çalışmalar yaptığında bakarsınız ki o yapılan çalışmayla alay ederler. İnsansız hava aracı yaparsınız, alay ederler. Uçak yaparsınız, alay ederler. Sosyal medyada bu tipleri çokça görürsünüz. Bunlara ‘etki ajanları’ diyoruz. Etki ajanlarının görevi, bu milletin özgüvenine saldırmaktır. Sürekli bu milletten adam olmayacağını, yapılanların yetersiz olduğunu, verilen hizmetlerin eksik olduğunu söylerler.

Onlara dersiniz ki; “Daha dün hastanelerde çocuklarımız, hastalarımız rehin kalıyordu ama bugün ücretsiz tedavi oluyoruz. Ücretsiz ilaç alıyoruz. Hastaneler birleştirildi.” Ama onlar size başka bir şey anlatırlar. Bu hastalığın ve hastaların karşısında yapacağınız bir şey vardır o da inadına bu ülkeyi daha çok sevmek. Rüyalarınızı bu ülkenin geleceği için görmektir çocuklar. Bu ülkeyi çok seveceğiz. Şehrimizi, ailemizi çok seveceğiz. Çünkü geleceğin dünyasında ayakta kalacaksak ancak ailemizi, şehrimizi ülkemizi ve birbirimizi severek kalacağız. Merhamet ve iyilik sahipleri ayakta kalacaklar. Ama hepsinden önemlisi, en büyük teşekkür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a. Önümüzde olduğu için, bu ülkeye dönük bütün saldırıları cesaretiyle, yol arkadaşlarıyla bertaraf ettiği için, 17 yıldan beri bu ülkeye yapılan bütün saldırılarda dimdik durduğu için” ifadelerini kullandı.

Ünal, buradaki programın ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığının düzenlediği Ağustos ayı İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ünal, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ve partisinin ilçe başkanları ile d ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdi.



















