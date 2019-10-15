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Ünal: “Alçak teröristlerle olan mücadelemizi zaferle noktalayacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TSK’nın, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, “Alçak teröristlerle olan mücadelemizi zaferle noktalayacağız” diye konuştu.

Ünal: “Alçak teröristlerle olan mücadelemizi zaferle noktalayacağız”

Harekatla ilgili kara propagandanın varlığına da dikkat çeken Mahir Ünal, harekata karşı çıkan dünya ülkelerine de seslenerek, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin, daha önce düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da barışın ve huzurun tesisi edilmesini sağlayan örnek operasyonlar olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bugün, Barış Pınarı Harekatı ile ulaşmaya çalıştığımız gaye aynıdır” dedi.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile sivillerin zarar görmediği, şehirlerin yıkılmadığı, barış ve huzurun tesis edilebildiği, dünyaya örnek olan bir askeri harekata şahit olduk. Bugün, Barış Pınarı Harekatı ile ulaşmaya çalıştığımız gaye aynıdır. Sınır şehirlerimizi rastgele ateş altına alıp 5 günde 18 vatandaşımızı katleden, küçük çocukları silahlandıran, sivilleri kalkan olarak kullanan alçak teröristlerle mücadelemizi zaferle noktalayacağız. Sınırlarımızı teröristlerden temizlemek, yurtlarından edilmiş insanlara yurtlarını geri vermek adına başlattığımız Barış Pınarı Harekatı’nı ulusal ve uluslararası kamuoyunda karalamak için onlarca yalana karşı gerçekleri hep birlikte ortaya koymaya devam edeceğiz.”

‘Terörün ırkı, dini, ahlakı olmaz’ diyen Mahir Ünal, “Terör karşıtı tüm kesimlerden ve dünya kamuoyundan beklentimiz teröre karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda olmalarıdır. Terör bütün insanlık için yok edilmesi gereken bir illettir. Her türlü terör eylemi insanlığın üzerinde yükseldiği medeni ve ahlaki değerlere savaş açmaktır” görüşlerini paylaştı.

 


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