Ünal: “AK Parti seçmeninde küskünlük yok”

Bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ve partisinin yeni stratejilerine kadar bir dizi konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak değerlendirmelerine Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’un seçim yenileme kararıyla ilgili düşüncelerini aktararak başlayan Mahir Ünal, “Kişisel olarak samimi kanaatimdir, eğer YSK yenileme kararı vermeseydi Türkiye'de bundan sonraki seçimler ciddi anlamda bir şaibe taşıyacaktı” dedi.

“İptal kararı, demokrasimizi şaibeden kurtardı”

YSK’nın seçimi yenilemekle Türkiye'nin hem seçim sistemini ve de demokrasisini şaibeden kurtardığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti seçmeni en başından itibaren bu seçimlerin yenilenmesi konusunda bizim yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında açık bir tavır ortaya koyuyordu. Her bir seçmenin iradesi kutsaldır. Benim karar verme hakkım kutsaldır. Bunun bir tanesinin bile zayi olmaması gerekir. Tam 16 bin tane yanlış, her ne şekilde olursa olsun amacından çıkmış, saptırılmış bir şekilde çalınmış, çünkü eğer iradeniz, kararınız doğru yere yansımıyorsa bu da bir nevi çalmadır. 16 bin oy tekrardan nereye yazıldı? Sayın Binali Yıldırım'a yazıldı.

Eğer oyların yüzde 10'u sayıldıktan sonra 16 bin oy Sayın Binali Yıldırım'ın hanesine yazıldıysa o zaman buyurun oyların hepsini sayalım. Yüzde 10'da 16 binse, yüzde 100'de ne çıkacak. Biz bu süreçte her demokratik ülkede seçimden sonraki hukuk yollarını siyasi partiler nasıl kullanıyorsa, biz de hukukun bize açtığı yolları hukuk çerçevesinde değerlendirdik. Biz 'seçimler yenilensin' demedik, 'oylar yeniden sayılsın' dedik. Olağanüstü itiraz hakkını kullandık, elimizdeki bilgi belgelerin dökümünü teslim ettik” şeklinde konuştu.

“AK Parti, kendi tabanını tahkim etmektedir”

Seçimlerin yenilenmesinin CHP'li seçmen için farklı, AK Partili seçmen için farklı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Mahir Ünal, “Burada seçimlerin yenilenmesi hukukun yerine getirilmesidir. AK Parti'nin 17 yıldır yaptığı en iyi şey kendi tabanını tahkim etmektedir. Seçim sonuçlarına baktığımızda 24 Haziran seçimleri, 16 Nisan referandumuna baktığınızda, Cumhur İttifakı'nın son derece güçlü bir şekilde konsolide ettiği görülüyor. 2002'den bugüne kadar Türkiye'deki seçimleri ve Türk seçmeninin oy verme davranışına, etki eden faktörlere bakmanız gerekir. 16 Nisan referandumuyla birlikte Türkiye bir idari ve siyasi sistem değişikliğine gitti. Hükümet kurulsun, istikrar sağlansın, çok partili siyaset ve koalisyon istenmiyordu. 7 Haziran-1 Kasım arasında bunu çok net gördük. 16 Nisan referandumu ile birlikte siyasal sistem değiştikten sonra seçen oy verme davranışında Cumhurbaşkanını seçiyor, doğrudan hükümeti kuruyor ve istikrarı sağlıyor. İstikrar odaklı bakma sorununu Cumhurbaşkanını seçerek çözüyor. Parlamento ve yerel seçimlerde farklı oy davranışları sergiliyor.

Şimdi aynı şekilde yerel seçimlerde de tercihini şöyle yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini tartışmaya açmadı, Cumhur İttifakı'na yüzde 52 desteği verdi. Yerel yönetimlerle ilgili de tıpkı parlamentoyu şekillendirirken yaptığı oy verme davranışını burada da gösterdi. İstanbul'da özel durum var. Geriye dönüp baktığımızda 1994'de Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yüzde 26 oy almış. Kadir Topbaş yanlış hatırlamıyorsam yüzde 42 ile kazanmış. Şimdi yüzde 48 almışsınız ama yetmiyor. Bir oy kaybı yaşamamışsınız.

Bütün motivasyonları Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti nefretiyle kurgulanmış bir blok var karşımızda. Muhalefeti demiyorum. Karşımızda bir siyasi parti yok. Karşımızda uzunca bir süreden beri oluşmuş bir blok var. O yüzden birbirine benzemeyen, birbiriyle inanılmaz farklılıkları olan yapı. HDP Eş Genel Başkanı 'Biz CHP'ye kazandıracağız' diyor, bakıyorsunuz Saadet Partili önemli bir hatip 'Biz AK Parti'ye kaybettirdik' diyor. Siyasal kimliklere baktığınızda hiçbir yakınlıkları yok. Birbirine benzemeyen ortak payda Recep Tayyip Erdoğan nefreti ve AK Parti karşılığı. Böyle bir yapıdan sevgi, kucaklaşma çıkmaz” ifadelerini kullandı.

“Seçmen istediği her şeyi değiştirebilir”

Seçmenin Türkiye’de her şeyi değiştirebileceğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Bu kümelenmenin sayısal olarak yüzde 47-48'leri bulacağını tahmin ediyorduk. Biz de yüzde 48-50'lere çıkacağımızı öngörüyorduk. Seçmen her şeyin farkında. Seçmen şöyle bir şey yapmıyor, bundan 30-40 yıl önce olduğu gibi, seçmen bilgilenme ihtiyacına sahip değil. Böyle bir ihtiyacı yok. Her şey gözü önünde cereyan ediyor. Seçmen şu anda çok konforlu bir durumda. Bütün bu akışkanlıkta seçmen keyifle izliyor. Gücünün farkında. Türkiye'de siyaset güçlendiği için birileri bize gözümüzün içine bakarak diktatörlükten bahsediyorlar, demokrasimizin güç kaybettiğinden bahsediyor. Siyaset, seçmen bu kadar güçlüyken, önümüzdeki sandık varken Allah aşkına neyden bahsediyorsunuz? Seçmen istediği her şeyi değiştirebilir.

“AK Parti’ye küskün partilimiz yok”

Elimizde AK Parti'nin küskünü olduğunu söyleyen anlamlı bir veri yok. Ama şöyle bir veri var. 2002'den bugüne kadar AK Parti'ye bir kere olsun oy vermiş yaklaşık yüzde 70'lik seçmen var. Bir döneminde, hayatının bir döneminde, çünkü 17 yıldan beri iktidardayız, bir seçimde bir sebepten dolayı AK Parti'yi tercih etmiş ve bir kere olsun AK Parti'ye oy vermiş olan yüzde 70'lik seçmen kitlesi var. Küskünler deyince muhal bir şeyi konuşuyoruz. Küskün partilimiz yok. İnanın vefa yemeklerimizde, ilçe ilçe vefa yemekleri yapıyoruz. 17 yıldan beri bir ilçede il, ilçe başkanlığı, meclis üyeliği yapmış geniş bir kadromuz var. Bu kadronun kendi içerisinde yılda en az 2 kez vefa yemeklerinde bir araya gelirler. Bizde makam ve mevkiler görev ve sorumluluk olarak görüldüğü için küskünlük üretilmez. Hiçbir şekilde 24 Haziran'la 31 Mart'ı mukayese etmek doğru değildir. Genel seçimler genel seçimlerle, yerel seçimler yerel seçimlerle mukayese edilmelidir.

“AK Parti’nin tabanında kopma var algısı çıkarıyorlar”

Eğer talepleri olan seçmen, talepler sınırsız, kaynaklar sınırlıdır. Burada talepleri gerçekleşmeyen, ben de siyasetçiyim birçok taleplerle karşılaşıyorum. Bana da küsen insanlar var. Ya da ekonomik dünyanın yaşandığı Türkiye'ye yansımalarından kaynaklanan bazı sorunların vatandaşın cebine yansımasıyla birlikte vatandaşın tepkiselliğinden bahsedebilir miyiz? Her ülkede, örneğin Fransa'da sarı yeleklilerde gibi, isteklerinin karşılanmasından ötürü protestolarla karşılaşıyoruz. Bu dünyanın her yerinde olağan bir şey. Küskünlük dediğimiz şey seçmenin tepkiselliğidir.

Birileri kasıtlı olarak sanki AK Parti'nin tabanında bir kopma varmış gibi algı oluşturuyorlar. Kamuoyunda seçmen sadakatine baktığımda AK Parti'nin tabanında bir sorun gözükmüyor. Son 5 yıla baktığımda seçim sonuçlarında bir şey gözükmüyor. Bugün AK Parti'nin yerel seçimlerde oyu yüzde 44 ise bu yüksek bir oy oranıdır. Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 yüksek bir oydur. Seçmen tabanında bir sirkülasyon olur. Seçmeniniz zaman zaman değişim yaşar. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Siyasetin doğası gereği böyledir.”