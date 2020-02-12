Ünal: "12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir"

"100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı şekilde düşman işgaliyle mücadele ediyoruz" diyen Ünal, bölgede insanların katledilmemesi, evlerinden olmaması için mücadele verdiklerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılının kutlandığına işaret eden Ünal, "Nasıl ki bundan 100 yıl önce bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi verdiysek, nasıl ki bu toprakları namahrem bilip, düşman düşman çizmelerinin çiğnememesi için mücadele ettiysek, canımızı ortaya koyduysak, 15 Temmuz'da da aynı şeyi yaptık, bugün de aynı şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bütün dünyada adaletsizliğin, haksızlığın ve uluslararası küresel sistemin çalışmayan kurumlarına, 'yeniden düzen verilmesi gerek' diyen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen ve mazlumların sesi olan, bağımsızlığımızın adeta tecessüm etmiş karakteri haline dönüşmüştür. Şunu unutmayalım ki, 12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir. Sütçü İmam, Ömer Halis Demir'in ecdadıdır ve aynı ruhu ikisi de taşımaktadır. Sütçü İmamlar ve Ömer Halis Demirler olduğu sürece, 12 Şubat ruhu yaşadığı sürece, 15 Temmuz ruhu yaşayacak ve Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz ebedi olarak zeval görmeyecektir. Rabbim daha nice yüzlerce yıl evlatlarımızın özgür ve bağımsız yaşamasını nasip etsin. Biz, bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Türk milleti, asla boyunduruk altına alınamamış bir millettir. Bunun en güzel örneği Kahramanmaraş’tır. 100.yıl kutlu olsun. 12 Şubat ruhu yaşasın.”





