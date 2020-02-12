banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ünal: "12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 12 Şubat ruhunun 15 Temmuz ruhunun kardeşi olduğunu belirterek, "Sütçü İmamlar ve Ömer Halisdemirler olduğu sürece, 12 Şubat ruhu yaşadığı sürece, 15 Temmuz ruhu yaşayacak ve Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz ebedi olarak zeval görmeyecektir." dedi.

Ünal: "12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir"
Balik Dunyasi Reklam
 "100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı şekilde düşman işgaliyle mücadele ediyoruz" diyen Ünal, bölgede insanların katledilmemesi, evlerinden olmaması için mücadele verdiklerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılının kutlandığına işaret eden Ünal, "Nasıl ki bundan 100 yıl önce bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi verdiysek, nasıl ki bu toprakları namahrem bilip, düşman düşman çizmelerinin çiğnememesi için mücadele ettiysek, canımızı ortaya koyduysak, 15 Temmuz'da da aynı şeyi yaptık, bugün de aynı şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bütün dünyada adaletsizliğin, haksızlığın ve uluslararası küresel sistemin çalışmayan kurumlarına, 'yeniden düzen verilmesi gerek' diyen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen ve mazlumların sesi olan, bağımsızlığımızın adeta tecessüm etmiş karakteri haline dönüşmüştür. Şunu unutmayalım ki, 12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir. Sütçü İmam, Ömer Halis Demir'in ecdadıdır ve aynı ruhu ikisi de taşımaktadır. Sütçü İmamlar ve Ömer Halis Demirler olduğu sürece, 12 Şubat ruhu yaşadığı sürece, 15 Temmuz ruhu yaşayacak ve Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz ebedi olarak zeval görmeyecektir. Rabbim daha nice yüzlerce yıl evlatlarımızın özgür ve bağımsız yaşamasını nasip etsin. Biz, bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Türk milleti, asla boyunduruk altına alınamamış bir millettir. Bunun en güzel örneği Kahramanmaraş’tır. 100.yıl kutlu olsun. 12 Şubat ruhu yaşasın.”



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129