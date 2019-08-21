banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Umre kayıtları 23 Ağustos’ta başlıyor

Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği umre organizasyonları için kayıtların 23 Ağustos’ta başlayacağını söyledi.

Umre kayıtları 23 Ağustos’ta başlıyor
banner145
banner143

Kutsal topraklara umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşların beklediği tarih açıklandı. Elbistan İlçe Müftüsü hacı Mustafa Kılınç, Diyanet İşleri Başkanlığının, 2019-2020 yılı umre programlarını belirlediğini söyledi. Kılınç, konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendiğini bildirdi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatili için 8 günlük umre programı hazırlandığını hatırlatan Müftü Kılınç, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu ile umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıtlar, 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak. Umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlarımız tercih ettikleri konaklama ve gün sayısına göre başkanlığımızın internet sitesinde yer alan konaklama bedellerini ilgili hesaplara yatıracaklar. Başkanlığımız, umre organizasyonu kapsamında 2, 3 ve 4 kişilik konaklamalar ile otel uzaklığına göre 7 gün ila 25 gün arasında değişen programlar düzenledi” dedi.

Suudi Arabistan Riyali üzerinden belirlenen konaklama fiyatları ise, otelin konumu, kişi sayısı ve ziyaret süresine göre değişecek.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116