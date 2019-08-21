Umre kayıtları 23 Ağustos’ta başlıyor

Kutsal topraklara umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşların beklediği tarih açıklandı. Elbistan İlçe Müftüsü hacı Mustafa Kılınç, Diyanet İşleri Başkanlığının, 2019-2020 yılı umre programlarını belirlediğini söyledi. Kılınç, konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendiğini bildirdi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatili için 8 günlük umre programı hazırlandığını hatırlatan Müftü Kılınç, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu ile umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıtlar, 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak. Umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlarımız tercih ettikleri konaklama ve gün sayısına göre başkanlığımızın internet sitesinde yer alan konaklama bedellerini ilgili hesaplara yatıracaklar. Başkanlığımız, umre organizasyonu kapsamında 2, 3 ve 4 kişilik konaklamalar ile otel uzaklığına göre 7 gün ila 25 gün arasında değişen programlar düzenledi” dedi.

Suudi Arabistan Riyali üzerinden belirlenen konaklama fiyatları ise, otelin konumu, kişi sayısı ve ziyaret süresine göre değişecek.