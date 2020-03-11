Umre dönüşü rahatsızlandı, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede korona virüs vakası olduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medya hesapları üzerinden ilçemizde korona virüsü olduğu ile ilgili asılsız haberler paylaşılmakta olup, ilçemizde tespit edilmiş bir korona virüs vakası bulunmadığı resmi makamlarca teyit edilmiştir. Elbistanlı vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri konusu önem arz etmektedir” dedi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyadaki birçok ülkeyi etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de virüsün pozitif çıktığı tek bir hasta bulunduğunu açıkladı. Elbistan’da da umre dönüşü rahatsızlanan 70 yaşındaki bir hasta, Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta, Elbistan Devlet Hastanesi’nde bu tip vakalar için oluşturulan steril alanda gözlem altına alındı. Hastanın, kan ve boğaz kültürü örnekleri alınarak incelenmek ve kesin tanı konmak üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Hastanın tedavisi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

Okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 11 ilçede tüm okullar da dezenfekte çalışması başlatıldığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta bir kurul kurduklarını anlatan Yılmaz, bu virüsü en az etki ile atlatacaklarını söyledi. Elbistan’da da bu doğrultuda okullarda dezenfektasyon çalışmaları, sürüyor.

Yılmaz: “Hem yerel de hem de bizim kendi imkanlarımızla taşradaki okullar dahil her yerde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Allah’a şükür şuan herhangi bir sorun yok. Bununla ilgili şuan bir kurul kurduk ve kurul gün gün, saat saat, dakika dakika nerede hani çalışmalar yapıldı eksik var mı bunlarla ilgileniyor. İnşallah hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan bu süreci atlatacağız. Çalışmalarımız yoğun ve ciddi bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bakan Koca: “Bir veya birkaç vaka, salgın değildir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de görülen korona virüsle ilgili olarak, “Durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. İzole edilmiş vakada tek anlam budur. Yapmamız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” açıklamasını yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara da açıklama yaptı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara’dan da korona virüsle ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tedirgin olalım ama panik olmayalım. Çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var” diye konuştu.

Türkiye'de korona virüs tespit edilen kişinin karantina altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kara, korona virüs ile ilgili risk gruplarına da dikkat çekerek, "Virüsü alma yönünden herkes aynı riskte. Sigara içiyorsanız riskiniz daha fazla, doğru; ama onun dışında virüsü alma yönünden herkes aynı riski taşıyor” açıklamasında bulundu.

Herkesin her türlü tedbiri alması gerektiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Virüs aldıktan sonra hastalığın geçirilmesinde kimler daha ağır geçiriyor veya kimler hastaneye yatacak kadar ağır geçirebiliyor? İşte o grupta direkt olarak öne çıkanların birincisi yaş. Yaşamın tecrübeli dönemi, 60-65 yaşın üstü. Artı tansiyon gibi, şeker hastalığı, kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı gibi altta başka bir hastalığı olanlar veya savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullanan kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Onların da riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz."

Hastalığın çocuklarda ve 50 yaşın altındaki kimselerde ölümcül olma riskinin çok düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, "Çocuklarda hastalanma oranı çok düşük, yani 9 yaşın altındaki çocuklarda. Virüsü alabiliyorlar; ama bu virüsün hastalık tablosuna neden olması çok düşük, öldürmesi neredeyse hiç yok. Yani çocuklarda ölümcül değil” ifadelerini kullandı.

Ev, iş yeri ve okullarda normal deterjanla temizliğin yeterli olduğunu belirten Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekstra dezenfektan kullanımı, ekstra etkili ürünlerin kullanımına şu anda gerek yok. Ama çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığını kazandıralım. Öksürürken, hapşırırken elimizde eğer kağıt eldiven, kağıt mendil varsa onu kullanalım, yoksa mümkün olduğu kadar dirsek içini kullanalım, yani ellerimize değil. Çünkü ben elime hapşırdıktan sonra örneğin kameraman arkadaşımla tokalaştım, o da ister istemez, farkında olarak veya olmayarak elini burnuna, ağzına götürdüğü için bu virüsü alabilir. İşte buna fırsat vermemek için de el yıkamaya çok dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar su ve sabunla ellerimizi yıkayalım”

Vatandaşlar, eczaneler ve marketlere akın etti

Korona virüsün ülkemizde görüldüğünün açıklanmasının ardından 81 ildeki vatandaşlar, maske, kolonya ya da dezenfektasyon malzemeleri almak için eczane ve marketlere akın etti.