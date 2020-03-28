Ulvi Özsoy Diyaliz Merkezi dezenfekte edildi

Ulvi Özsoy Diyaliz Merkezi’nde, koronavirüs salgınına karşı, uygulama alanları, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar, merdivenler ve hastaların temas ettiği noktalar dezenfekte edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, diyaliz tedavisi gören hastaların hem de personellerin sağlığını korumak için dezenfekte işlemi yaptıklarını belirtildi. Açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında kurumumuzda büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır ve buna ilaveten tedbirler alınmıştır, dileğimiz bu salgını zararsız bir şekilde atlatmaktır" denildi.