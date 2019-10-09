Ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı başlattı. 26 il ve ulusal düzey hizmet gruplarının katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı başlattı.

Kahramanmaraş merkezli deprem tatbikatı, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine gerçekleştirildi. Tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katıldı. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikatlar düzenlendi. Senaryoya göre deprem Türkiye saatiyle 13.22'de gerçekleşti. AFAD'a ilk 10 dakika içinde gelen bilgiler ışığında bölgede gerçekleşen depremde 3 bin 456 can kaybı yaşandığı belirtildi. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta sadece 2 bin 267 vatandaşın hayatını kaybettiği, 13 bin 50 binanın yıkıldığı bilgileri geldi. Senaryo gereği Elbistan’ı da etkileyen deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Hastane ve diğer sağlık kurumlarında önlemler alındı. İtfaiye, UMKE, 112 Acil Servis, polis ve diğer ekipler teyakkuza geçirildi.

Afetin ilk 24 saatinin canlandırıldığı senaryo gereği, Elbistan’da Orhangazi Mahallesi’nde çöken bir evin enkazı altında kalan yaralılar, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Senaryo gereği, hayatını kaybeden bir vatandaşın cansız bedeni de enkazdan çıkarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç ve Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak da takip etti. Tatbikat süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan AYDES kullanıldı.

Tatbikatla ilgili değerlendirme yapan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, tatbikatın faydalı olduğunu ve toplum içinde farkındalığın oluştuğunu söyledi.

Vali Özkan, "Merkezi düzeydeki birimlerin koordinesiyle inşa edilmiş bir plan ve çok güzel oluşturulmuş bir plan. Bu tip tatbikatlarla artık depremin bir gerçek olduğunu ama depremde en az yöntemler nelerdir bunları bize öğretiyor. Bu tatbikatlar sayesinde depremin risklerini azaltmış oluyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve insanlar depremle ilgili bilinçli hale gelecekler. Dolayısıyla depremin bu risklerini bertaraf edecek bir olay ortaya konulmuş olacak. 26 hizmet grubundaki kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremle ilgili bu tatbikattan eksiğimiz nedir? Bunları öğrenmiş olacağız. Depremle ilgili planlamalarda, tedbirlerde insan olarak üzerimize düşen vazifeler nedir? Bunları tespit etmemiz lazım. Bu tatbikatlar sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında iyileştirmeler nelerdir bunları tespit edip, iyileştirme eylem planlarını yapacağız" dedi.















