Ulu Camii ve meydana ışıklandırma çalışması

Elbistan Belediyesi kentin tarihi camisi olan Ulu Camii’nin önüne yaptığı kent meydanı projesinin ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün çalışmalarının ardından ışıklandırma çalışmaları tamamladı. Yeni ışıklandırma ile Ulu Camii, güzel bir görüntüye kavuştu. Mimar Sinan’a ilham olan Ulu Camii’nde gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları 1 haftada tamamlandı. Yapılan çalışmalarda, minareler ve kubbeler sarı renkli ışıklandırıldı.

Yeni ışıklandırmayı gören Elbistanlı vatandaşlar cep telefonlarıyla, kente kazandırılan güzel görüntüyü hem sosyal medya da hem de arkadaşlarıyla paylaştılar. Yeni ışıklandırmayı gören cami cemaati, katkılarından dolayı ve Ulu Camii’ne sahip çıktığı için Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e minnettar olduklarını söylediler.



