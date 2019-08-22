Ulu Camii karşısındaki metruk binalar yıkılıyor

Elbistan Belediyesi’nin, bir süre önce başlattığı metruk binaların yıkımı devam ediyor. Ulu Camii ve çevresinin yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında geçtiğimiz günlerde yıkılan okul binasının ardından sıra, bölgedeki metruk binalara geldi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede 9 metruk binanın yıkımı için çalışmalara başladı. İlçe merkezindeki metruk binaların kişilerin sağlığına, canına kastetmemesi için başlattığı çalışma kapsamında mülk sahipleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda terk edilmiş, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan yaklaşık 9 binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, daha önce de ilçe merkezinde 50’den fazla metruk binanın yıkıldığı hatırlatıldı.

Metruk binaların, yıkılması ile görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı açıklamada, “Elbistan Belediyesi olarak, ilçemizin farklı noktalarında bulunan görüntü kirliliğine neden olan ve can-mal güvenliğini tehdit eder hale gelen metruk binaların yıkımı ile ilgili bir süredir çalışma sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kahramanmaraş Valiliği’nin hayata geçirdiği eylem planı doğrultusunda belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda daha önceden 50’den fazla metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Ulu Camii çevresinin yeniden düzenlenmesi projesi kapsamında da bu bölgedeki 9 adet metruk binanın yıkımıyla ilgili çalışmalarımız başladı. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü araçları yıkım ve çalışmalarını sürdürürken Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ise metruk binaların çevresinde güvenlik tedbirlerini almışlardır. Buradaki amaç şehrimizin çehresini bozan görüntü kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.











