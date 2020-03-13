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UltrAslan Taraftar Grubu’ndan özel öğrenciler için hobi bahçesi

UltrAslan Elbistan Taraftar Grubu, Nurhak İlkokulu’ndaki özel eğitim sınıfındaki öğrenciler için hobi bahçesi oluşturdu.

UltrAslan Taraftar Grubu’ndan özel öğrenciler için hobi bahçesi
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UltrAslan Elbistan Taraftar Grubu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nurhak İlkokulu bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfı öğrencileri ile bir araya gelmişti. Burada eğitim gören özel öğrencilerin isteği doğrultusunda yapımına başlanan hobi bahçesi tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Hobi bahçesi ile ilgili olarak açıklama yapan UltrAslan Koordinatörü Emrah Aslan, “Buradaki öğrenci kardeşlerimizin isteği doğrultusunda boş vakitlerini değerlendirip sosyalleşecekleri hobi alanının çalışmalarına Aralık ayında başlanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle biraz geciken hobi bahçesi, ve İstiklal Marşımızın kabulünü de anmak suretiyle 12 Mart 2020 itibari ile genç kardeşlerimizin engelsiz bir yaşam sürdürmeleri amacıyla faaliyete girdi. Genç kardeşlerimizin taleplerini yerine getirmenin mutluluk ve huzurunu yaşamamıza vesile olan Nurhak İlkokulu idaresine ve özel eğitim sınıfı öğretmeni Sayın Muhammet Kocataş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Genç kardeşlerimizin hobi alanına ise 27 Eylül 2008 tarihinde 43 yaşında elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz UltrAslan kurucusu değerli ağabeyimiz Alpaslan Dikmen’in ismi verilmiştir. Mekanı cennet olsun” dedi.


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