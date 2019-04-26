UltrAslan Taraftar Grubu’ndan Başkan Gürbüz’e ziyaret

UltrAslan Elbistan Taraftar Grubu Başkanı Kubilay Yüce ve beraberindeki üyeler, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yüce, Başkan Gürbüz’e, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Isme gerek yok gerçekten yok bir taraftar derneğinin ziyaretini nelere bağladın önce seçim biteli 1 ay bile olmamış fabrika diyorsun.Bak güzel kardeşim şehirlerde kurallar vardır tüp satmak bakkalın görevi değil tüpcünün işidir nasilki eczaneye gidip iki ekmek diyemedigin gibi bakkala gidip tüp diyemezsin çarşı içerisindeki esnaf vergi verirken seyyar satıcılar hiçbir şey vermiyor o zaman esnafta kapatsın seyyar satıcılık yapsın bazi şeylerin yola girmesi için vakit lazım şuan için erken sadece bekliyelim ve destek verelim