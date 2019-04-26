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UltrAslan Taraftar Grubu’ndan Başkan Gürbüz’e ziyaret

UltrAslan Elbistan taraftar grubu 31 Mart seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Gürbüz’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

UltrAslan Taraftar Grubu’ndan Başkan Gürbüz’e ziyaret

UltrAslan Elbistan Taraftar Grubu Başkanı Kubilay Yüce ve beraberindeki üyeler, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yüce, Başkan Gürbüz’e, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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Kaya 3 hafta önce

Isme gerek yok gerçekten yok bir taraftar derneğinin ziyaretini nelere bağladın önce seçim biteli 1 ay bile olmamış fabrika diyorsun.Bak güzel kardeşim şehirlerde kurallar vardır tüp satmak bakkalın görevi değil tüpcünün işidir nasilki eczaneye gidip iki ekmek diyemedigin gibi bakkala gidip tüp diyemezsin çarşı içerisindeki esnaf vergi verirken seyyar satıcılar hiçbir şey vermiyor o zaman esnafta kapatsın seyyar satıcılık yapsın bazi şeylerin yola girmesi için vakit lazım şuan için erken sadece bekliyelim ve destek verelim

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Isme gerek yok 4 hafta önce

Taraftarı olduğum çok sevdiğim takımı ne hale getirdiniz gide gide başkana mi gittiniz hani elbistan çok güzel olacaktı cazibe merkeZî yapacaktı sen önce gel seçime 2gun kala yarım bıraktığınız yolu yap bakkala tüp sattirma ekmek bufelerini kapatmaya çalış kağıt toplayanlara koli sattirma insanların ekmegiyle oynamayin millet gidip hırsızlık mi yapsin seçimden önce esip gurluyordunuz seçim bitti işinizde bitti fabrikalar acacaktiniz o kadar projeniz vardi hani nerde siz 5senede geçse yine yapmazsiniz herşeye zam milletimin vay haline

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Elbistan lı 3 hafta önce

Başkanım 5 kişi taraftardan ne olur biz Elbistan spora destek olalım bunlar boş

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