UltrAslan Elbistan ailesinden Kadınlar Günü etkinliği

Konuyla ilgili açıklama yapan UltrAslan Elbistan Koordinatörü Yusuf Umut Kuyumcu, “Bir yılı aşkındır dünya ve ülke olarak çok zor günlerden geçmekteyiz bu zorlu pandemi sürecinde özellikle sağlık emniyet ve belediye personellerimizin yoğun gayretleriyle her an ve ihtiyacımızda yanımızda olarak çeşitli fedakarlıklarla hizmet ettiler bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz bizler de UltrAslan Elbistan ailesi olarak 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlarımızın hem bu anlamlı gününü kutlamak hem de teşekkür etmek maksadıyla bu etkinliği gerçekleştirdik.

Pandemi sürecinde bizler evimizde kalırken onlar yine bir nevi cephede savaş meydanlarındaydı. Ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından en önemlisi sağlıklarından feragat ederek görevlerini icra ettiler. Türk kadını her daim cephe de olmuştur. Tıpkı Kurtuluş Savaşında Nene Hatun Şerife Bacı Halime Çavuş gibi. O zaman düşman vardı şimdi ise maalesef pandemi var. Pandemiden düşmandan daha ağırı erkek şiddeti denen bir bela var. Hem hayatın hem de bu aciz zihniyetin çilesini kadınlarımız çekerken bizlerinde sessiz sedasız en önemlisi tepkisiz kalmak gibi bir şansımız kalmamıştır.

Kadın olmak zor, anne olmak da zor. Hem kadın hem anne olup bir de çalışmak bambaşka zor. Bu bağlamda bu zorlu ve kutsal mücadelelerinden dolayı tüm kadınlarımızın annelerimizin önlerinde saygı ile eğilip ellerinden öpüp minnetlerimizi iletiyoruz. Tüm kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun kadına şiddetin son bulduğu tertemiz anne kokan bir dünya diliyoruz” dedi.





