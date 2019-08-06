Ultramaraton organizasyon komitesi toplandı

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün de katımıyla düzenlenen 10. Elbistan Afşin Ekinözü Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası Değerlendirme toplantısına, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Süleyman Çetiner, Ultra Maraton koşucusu İbrahim Şahin, Elbistan Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Temsilcileri Hakan Tolu ve Mevlüt Türkan, Eshab-ı Kehf Koşu Grubu Başkanı Sıtkı Gönen, Organizasyon Reklam Temsilcisi Aydın Coşgun katıldı.

Toplantıda, EAE Ultra Maraton’un başlangıç ve bitiş noktasına kadar, öncesi ve sonrası için tüm konular değerlendirildi. Ayrıca gönüllülük esasına dayalı olan bu faaliyetlerin bölge halkının spora yönlendirilmesi, bölgenin tarihi ve kültürel olarak tanıtımına ne gibi katkılar sağlanabileceği konuları görüşüldü. 5 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek organizasyonun tanıtımı ve sponsorluk konuları ile kamu kurumları ve STK’lar ile görüşülme kararı alındı.







