UltraAslan ailesi huzurevinde gönül aldı

UltrAslan Yurtiçi Koordinatörlüğü Elbistan Temsilcisi Emrah Aslan ve beraberindeki UltrAslan Elbistan ailesi, ziyarette evlat hasreti ile yol gözleyen huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti. UltraAslan ailesi, yaşlıların ellerini öperek onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Nuri Taphasanoğlu Huzurevi sakinleri de gerçekleştirilen ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirttiler.

UltrAslan Yurtiçi Koordinatörlüğü Elbistan Temsilcisi Emrah Aslan, “Biz gençlerimizle yaşlılarımız arasındaki bağların güçlenmesini istiyoruz. Bu amaçla da huzurevini ziyaret ettik. Hepsine uzun ömürler diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.







