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Ultra maraton koşucusu öğretim görevlisinden büyük başarı

Bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslar arası Pamukkale Ultra Maratonu’nda Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu (EMYO) temsilen koşan öğretim görevlisi Süleyman Çetiner, 41-49 yaş kategorisinde üçüncü oldu.

Ultra maraton koşucusu öğretim görevlisinden büyük başarı

Uluslar arası Pamukkale Ultra Maratonu, 15,30 ve 60 kilometrelik parkurlarda çok sayıda koşucunun katılımıyla koşuldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslar arası spor organizasyonuna Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu temsilen öğretim görevlisi Süleyman Çetiner katıldı. Çetiner, büyük bir performans göstererek ultra maraton’un 30 kilometre parkurunu üç saatte tamamlayarak ve 41-49 yaş kategorisinde üçüncü oldu. Çetiner’e bu başarısından dolayı kendisine üçüncülük kupası ve madalyası verildi.

Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, kurumun ve Elbistan’ın adının uluslar arası bir organizasyonda tanıtımının yapılmasına vesile olan öğretim görevlisi Süleyman Çetiner’i tebrik etti.

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Murat 4 gün önce

Tebrikler

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A ALKAYA 4 gün önce

Hocam ım izin yaptığı çalışmalar da ve yaptığı ingilizce dersi olsun her konuda MaaşşAllah güzel başarı elde etmekte
Başarılarının devamını dilerim

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burhan yeter 4 gün önce

maşaalah hocama basarılarının devamını dilerim hocam hak etti cok spor yaptı emegini karşılıgını aldı tebrik ederim

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A ALKAYA 4 gün önce

Hocam spor a başladığınız o gün bugün çok değişik ler olmuş
MaaşşAllah hiç yerinizde durmuyorsunuz

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Mehmet Ergen 3 gün önce

Hocam tebrikler.Emeginize sağlık.

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