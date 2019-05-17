Ultra maraton koşucusu öğretim görevlisinden büyük başarı

Uluslar arası Pamukkale Ultra Maratonu, 15,30 ve 60 kilometrelik parkurlarda çok sayıda koşucunun katılımıyla koşuldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslar arası spor organizasyonuna Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu temsilen öğretim görevlisi Süleyman Çetiner katıldı. Çetiner, büyük bir performans göstererek ultra maraton’un 30 kilometre parkurunu üç saatte tamamlayarak ve 41-49 yaş kategorisinde üçüncü oldu. Çetiner’e bu başarısından dolayı kendisine üçüncülük kupası ve madalyası verildi.

Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, kurumun ve Elbistan’ın adının uluslar arası bir organizasyonda tanıtımının yapılmasına vesile olan öğretim görevlisi Süleyman Çetiner’i tebrik etti.







