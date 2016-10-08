Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu, mevlitle anıldı

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 22 yaşında idam edilen ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu, Elbistan Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlit programı ile anıldı.

Elbistan Ülkü Ocakları binasında düzenlenen mevlit programına çok sayıda ülkücü katıldı. Programda bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan, Ankara-Balgat katliamında kahvehane baskınında 5 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayda suçlu olduğu iddiası ile yargılanan ve baskında kullanılan silahların başka bir örgütün evinde bulunmasına rağmen sıkıyönetim hakiminin idam kararını değiştirmediğini ve Mustafa Pehlivanoğlu’nun 22 yaşındayken Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde idam hükmünün infaz edildiğini belirterek, vefat yıldönümünde dualarla andıklarını söyledi.

Okunan mevlidin ardından katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



