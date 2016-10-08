Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu, mevlitle anıldı

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 22 yaşında idam edilen ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu, Elbistan Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlit programı ile anıldı.

Bu haber kez okundu.

Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu, mevlitle anıldı

            12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 22 yaşında idam edilen ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu, Elbistan Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlit programı ile anıldı.

            Elbistan Ülkü Ocakları binasında düzenlenen mevlit programına çok sayıda ülkücü katıldı. Programda bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan, Ankara-Balgat katliamında kahvehane baskınında 5 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayda suçlu olduğu iddiası ile yargılanan ve baskında kullanılan silahların başka bir örgütün evinde bulunmasına rağmen sıkıyönetim hakiminin idam kararını değiştirmediğini ve Mustafa Pehlivanoğlu’nun 22 yaşındayken Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde idam hükmünün infaz edildiğini belirterek, vefat yıldönümünde dualarla andıklarını söyledi.

            Okunan mevlidin ardından katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ömer öztürk 3 ay önce

Hey maşAllah. Bu ülkenin sigortasısınız. Türk islam mührünü vurun kardeşlerim.
Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DOĞAN DOĞAN 3 ay önce

MADDİ ÇIKARLAR İÇİN ÜLKÜCÜLÜKDEN VAZGEÇEN ARKADAŞLAR BU ANLAMLI HABERİ İYİ OKUMANIZI TEMENNİ EDERİM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Şerif Uzman 3 ay önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.Düzenleyenlerden,katılanlardan emeği geçen herkesten Allah razı olsun.Şerif Uzman-İst.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29