Ülkücü şehit Hasan Hüseyin Akbaş mezarı başında anıldı

Çatova Mahallesi’ndeki anma programına Adana Taşmedreseliler Derneği İl Başkanı Sefer Tatlı, İl Başkan Yardımcıları Şahin Çetin, Ekrem Topçu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Esat Kılınç, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Abdullah Alagöz, MHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Çevik, MHP Belediye Meclis Üyeleri ve ülkücü şehit Hasan Hüseyin Akbaş’ın yakınları katıldı. Programda, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mezarlıkta bir açıklama yapan Adana Taşmedreseliler Derneği İl Başkanı Sefer Tatlı, şunları söyledi:

“Yiğitlerimiz, can kardeşlerimiz Hasan Hüseyin Akbaş; aynı anda hainlerin saldırısı sırasında sırt sırta verip savaştığı yol arkadaşı Abdurrahman Kılıç ve Hasan Hüseyin'in can paresi kardeşi Bedri Akbaş’ı minnetle saygıyla anıp arkalarından dualar okumak için yakından bir araya geldik. Şehitlerimizin ruhları şad mekânları cennet olsun inşallah.

Bir yiğidin ardından ne söylenirse bu yiğitlerimizin ardından da o söylenir. Bu yiğitler kahramanca küffarın, satılmışın, hainin, kiralanmışların üzerine yürüyerek Kürşat gibi savaştılar. Ay yıldızlı bayrak inmesin, ezan susmasın atalarımızın emaneti olan bu vatan gitmesin diye hayatlarının baharında arkalarında hüzünlü hikayeler ve kendilerinden sonra gelecek olan serdengeçti yiğitlere tertemiz maziler bırakarak Metehan, Alparslan Gazi, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğ Alparslan Türkeş ile peygamberimiz (sav) Hz. Muhammed efendimize komşu oldular. Ben de buradan şehitlerimize sesleniyorum. Emanetiniz emanetimizdir. Ne bu kutsal vatanı küffara çiğneteceğiz ne de 5000 Ülkücü şehidimiz unutacağız.”

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ise, “Cemrenin toprağa düştüğü gibi toprağa düşen şehitlerimizin kabri başındayız. Unutmasınlar ki şehitler ölmez vatan bölünmez. Bunu düstur edinmiş ülkücü hareketin inanmış, inançlı, şuurlu neferleriyiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Adana’dan gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum.

Onlar ölmediler, onlar peygamberin yanındalar. Onların bize hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Ancak bizlerin özellikle ülkücü davanın neferlerinin şunu çok iyi biliyorlar ki şehitleri olmayan, gazileri olmayan bir ülkenin bir milletin geleceği de olmaz istiklali de olmaz, istikbali de olmaz. İşte onun bedeli için buradalar. Allah mekanlarını cennet etsin. Makamlarını yüce kılsın inşallah. Vefa duygusunu biz burada göstermek istiyoruz. Unutmasınlar ki kabirleri burası değil, kabirleri yüreklerimiz olacaktır. Onun için bu şehitlerimizin şahadetlerini gelecek kuşaklara aktarmak bizim vefa borcumuzdur. En önemli kutsal bir görevimizdir. Onun için gelecek kuşaklara Abdurrahman Kılıç’ların, Bedri Akbaş’ların, Hasan Hüseyin Akbaş’ların kutlu mücadelesini aktarmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Esat Kılınç, da, “Bugün burada Ülkücü şehidimiz, H. Hüseyin Akbaş ağabeyimizin şahadete yürüyüşünün 40. yılında Fatiha’larla anmak için toplandık. Şehidimizin cezaevi arkadaşları ve ülküdaşları bugün burada bizimledir. Bu vesile ile Adana Taşmedreseliler Derneği Başkanı Sayın Sefer Tatlı beye ve katılan tüm ağabeylerimize teşekkür ederiz. Hasan Hüseyin Akbaş ağabeyin emaneti bizimle ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Programın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.





