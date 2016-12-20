Ülkü Ocakları’ndan sağduyu çağrısı

Ülkü Ocakları Elbistan Temsilcisi Kubilay Ceylan, sağduyu çağrısı yaptı.

“Bazı gruplar tarafından ülkemize ve toplumsal birlikteliğimize zarar verecek şekilde yapılan provokatör faaliyetlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz” diyen Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verdi:

“Acı ve nefret dolu günler yaşıyoruz. Vatanımızın bir Irak, bir Suriye olması için tahrik ediliyoruz. Birileri bizi iç savaş ortamına hazırlamaya çalışıyor. Tüm terör örgütleri, dış güçler ve savaş baronları her cepheden milletimizin sinir uçları ile oynamakta. Biliyoruz ki milletimizin damarlarındaki asil kan yerinde durmuyor ve artık bıçak kemiği kesiyor. Tüm bunların karşısında Bozkurt gibi durmalıyız, tahriklere kapılmadan sabrımızı, kinimizin üzerinde tutarak davranmalıyız. Milletçe, devletimizin ve onun emrindeki güvenlik güçlerinin yanında olmalıyız. Gereğini onların yapacağına inancımız tamdır. Bugün Suriye’de başlayan iç savaş, artık Suriye’nin savaşı olmaktan çıkmış olup devletlerarası güç savaşına dönüşmüştür. Aynı oyun Türkiye’de oynanmak istenmektedir. Türk Milletinin feraseti ve basireti bunların üstesinden gelmeye yetecektir.”

Ceylan, açıklaması, “Şu unutulmamalıdır; devletimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz görevlerinin başındadır. Devletimiz ve güvenlik güçlerimiz Türk Milletinin desteğine ihtiyaç duyduğu gün, 50 yıl dağda gezmeye hazır Ülkücüler, üzerine düşeni yapacaktır. Hiç bir şekilde kurumumuzun adına eylem, sosyal medya üzerinden olumsuz paylaşım yapılmayacaktır. Ülkü Ocakları Genel Merkezi’mizin direktifleri doğrultusunda hareket edilecektir. Bunun dışında bazı gruplar tarafından ülkemize ve toplumsal birlikteliğimize zarar verecek şekilde yapılan provokatör faaliyetlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” cümleleri ile tamamladı.