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Ülkü Ocakları’ndan polis ve jandarma ekiplerine meyve ikramı

Elbistan Ülkü Ocakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan polis ve jandarma ekiplerine meyve ikramında bulundu.

Ülkü Ocakları’ndan polis ve jandarma ekiplerine meyve ikramı
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Elbistan Ülkü Ocakları, İlçenin 2 girişinde Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerine meyve ikramında bulundu.

Elbistan Ülkü Ocakları Esat Kılınç ve beraberindeki yönetim, hazırladıkları meyve tabakları ile ilçenin 2 girişinde denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek ikramda bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirten Başkan Kılınç, "Elbistan Ülkü Ocakları olarak gece gündüz, soğuk sıcak demeden bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayarak yol uygulamasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerimize bir nebze de olsa moral, motivasyon olması açısından ziyaret ederek meyve ikram ettik. Bu bağlamda ilçede salgını en kısa sürede atlatmak için canla başla çalışan başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, emniyet ve jandarma ekiplerine, sağlıkçılara ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.


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Ülkü Ocakları’ndan Polis Ve Jandarma Ekiplerine Meyve Ikramı
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