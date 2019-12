Ülkü Ocakları’ndan ‘Minik Bedenler Üşümesin’ projesi

Çocukların yüzünü güldüren projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, “Minik kardeşlerimizin yüzlerindeki masum tebessümü görmek bizlere adeta umut aşısı olmuştur” dedi.

Çocuklara her konuda sahip çıkmayı ve destek olmayı görev bildiklerini kaydeden Başkan Kaya, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile istişare sonucunda arkadaşlarımızın ve duyarlı vatandaşlarımızın dikkatini çekerek geniş bir yankı uyandırdı. 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde gerekli yardımı toplayıp ve yardıma ihtiyacı olan çocuklarımızı tespit ederek havalar aşırı soğumadan böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmenin derin mutluluğunu yaşıyoruz. Minik kardeşlerimizin yüzlerindeki masum tebessümü görmek bizlere adeta umut aşısı olmuştur. Ülkü Ocakları olarak geleceğimizin güçlü Türkiye’sini inşa etmek için bugünümüzün çocuklarına her zaman sahip çıkacağımızı bildirmek isterim. Eğitimde, sporda, sanatta ve her alanda memleketimizin çocuklarına sahip çıkmayı kendimize ilke edindiğimizi çocuklarımızın sahipsiz olmadığını ve her zaman kardeşlerimizin en büyük destekçisi Ülkü Ocakları olacaktır. Projemizde bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Elbistan Ülkü Ocakları tarafından temin edilen bot ve montlar, çocuklara dağıtılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.