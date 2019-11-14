Ülkü Ocakları’ndan Kutadgu Bilig ve Dede Korkut kitabı hediyesi

Türk Eğitim-Sen Elbistan İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve yönetiminin katıldığı etkinlikte konuşan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Kaya, “Türk edebiyatının en büyük abidelerinin ve Türk dilinin en güzel eserlerinin başında gelen ‘Dede Korkut’ kitabı ile Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerinden biri olan ‘Kutadgu Bilig’ kitabını okullarımıza hediye ederek, bir kültür hizmeti başlattık. Elbistan Ülkü Ocakları olarak, Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin çocuklarımız için hazırladığı, yazılışının 950. yılında Türk tarihinin muazzam eserlerinden olan, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserini ve Çocuklar İçin “Dede Korkut” kitaplarını Hoca Ahmet Yesevi İlkokulumuzdaki öğrencilerimizle buluşturduk” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu şaheseri Türk gençliğine tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir dizi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Asırlardan bu yana dilden dile, gönülden gönüle aktarılan hikmet incilerini yeni nesillere aktarmanın çok önemli bir görev olduğuna inanıyoruz. Etkinliğimize katılan Türk Eğitim-Sen Elbistan İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve yönetimine, Okul Müdürü Metin Yıldız, Murat Kılınç ve tüm öğretmenlere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



