Ülkü Ocakları’ndan Hocalı Katliamı Sergisi

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı, Hocalı katliamının 25. yıldönümü dolayısıyla, Uzun Çarşı’da Hocalı Katliamındaki insanlık dışı vahşeti anlatan fotoğraf karelerinin olduğu bir sergi açtı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesinin Hocalı kasabasında kadın ve çocuklar başta olmak üzere 613 kişinin Ermeni askerlerce katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Elbistan Ülkü Ocakları, 20’ye yakın fotoğrafın yer aldığı sergi açarak Hocalı’da çeyrek asır önce yaşanan bu vahşet ve katliamı ‘unutmadık, unutmayacağız’ sözleri ile vatandaşlara anlattı.

Uzun Çarşı’da açılan sergiyi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil ve çok sayıda vatandaş gezdi. Sergideki fotoğrafları inceleyen Kaymakam Akkoyun, Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Hocalı katliamı veya tarihimizdeki diğer ibret alınacak olayların genç neslimiz tarafından okunması ve detaylarının bilinmesi çok önemli. Gençlerimiz, o bilince ve şuura sahip olmalılar. O bilince ve şuura sahip olduğunuz zaman Türkiye’nin birer neferi olacaktır. Tarihine sahip çıkan, geleceğine de sahip çıkar. Bu nettir. Tebrik ediyorum. Bu düşünceli davranışlarınızdan dolayı sizleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan ise, “Acımız Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle ortaktır. Hocalı soykırımı ve katliamı insanlık tarihine Ermenistan tarafından yazılmış kara bir sayfadır. Hocalı, 26 Şubat 1992 tarihinde yüzyılın en acımasız soykırımına maruz kalmıştır. Azerbaycan Türklerine yapılan bu katliamın acılarını Türk milleti olarak derinden hissediyoruz ve katliamı kınıyoruz. Bu vahşet ve haksızlık karşısında Azerbaycan yalnız değildir” dedi.

Ceylan, şöyle konuştu:

“Bugün burada dünyanın gözleri önünde yapılan 21. yüzyılın en büyük soykırımı Hocalı katliamının 25. yıldönümü çerçevesinde sergi açılışı yaptık. 26 Şubat 1992 tarihi Azerbaycan ve Türk dünyası için en acı günlerden biri olmasının yanı sıra insanlık tarihi için de kara bir lekedir. 26 Şubat 1992′de Azerbaycan’ın Hocalı kentinde sivil halka karşı Ermeniler tam anlamıyla bir katliam yapmışlardır. Hocalı’nın işgali sonucu sivil, eli silahsız, Azerbaycan Türk’leri çocuk, kadın, ihtiyar ve genç ayrımı yapılmadan Ermeniler tarafından katledilmiştir. Resmi verilere göre, o gece 613 kişi hunharca katledilmiş; bunlardan 83 çocuk, 106 kadın acımasız yöntemlerle işkence yapılarak öldürülmüştür. Gözü dönmüş canilerin gerçekleştirdiği bu soykırım unutulmayacaktır. Biz Türk milliyetçileri, Ülkücüler; Türk milletine karşı yapılan bu soykırımı üzerinden 25 yıl değil, 100 yıl dahi geçse unutmayacağız. Gözlerini bu zalimlerin yaptıklarına kapatan, kulaklarını masum insanların çığlığına tıkayan terör hamilerine de hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Kardeş ülke Azerbaycan Türklerine yönelik bu elim olay, Türklük bilincini taşıyan zihinlerden asla silinmeyecektir. Gözü dönmüş canilerin gerçekleştirdiği bu soykırım unutulmayacaktır.”



