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Ülkü Ocakları’ndan futbolculara tatlı ikramı

Elbistan Ülkü Ocakları yönetimi, Elbistanspor teknik heyeti ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Ülkü Ocakları’ndan futbolculara tatlı ikramı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Elbistan Ülkü Ocakları yönetimi de, Elbistansporlu futbolcular ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu. Elbistanspor’un yanında olduklarını belirten Elbistan Ülkü Ocakları yönetimi, “İlçemizi temsil eden takımımız Elbistanspor’a destek amaçlı tatlı ikramında bulunduk. Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiflikli’ye, değerli hocamız Mutlu Doğan’a, yönetici kadrosuna ve oyuncularına başarılar diliyoruz” dediler.

Elbistansporlu futbolcular ve teknik heyet de, Elbistan Ülkü Ocakları yönetimine teşekkür ettiler.


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