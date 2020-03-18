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Ülkü Ocakları’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ülkü Ocakları’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
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Kılınç, mesajında, Çanakkale Zaferinin vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Kılınç “ Çanakkale, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Bizlere bu zaferi yaşayan Cenab-ı Hakk’a bir kez daha ham ediyor, başta Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Zaferimizin 105. yılı kutlu olsun” dedi.


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Ülkü Ocakları’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
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