Ülkü Ocakları’ndan 15 Temmuz mesajı

Darbe girişimin Türk milletini pranga altına almayı amaçladığını belirten Başkan Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı ilk tepkiyi ortaya koyma bilgeliğine, öngörüsüne ve cesaretine sahip olan bir genel başkanımızın olmasının gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz günü liderimiz Dr. Devlet Bahçeli saldırılara “Hain darbe girişimidir” dedi ve darbeye karşı tepkisini ortaya koyan ilk genel başkan oldu.

15 Temmuz günü TBMM’ye, Özel Hareket Daire Başkanlığına, sivil halka karşı yapılan saldırıların amacı Türk milletini prangaya vurmaktı. Hain darbe girişimine kalkışanların hesap edemedikleri tek şey vardı; Türk milletinin damarlarında gezen asil kan ve öleceğini bilse bile bağımsızlığından vazgeçmeme düşüncesinin mevcudiyeti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.”



