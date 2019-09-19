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Ülkü Ocakları’nda görev dağılımı belli oldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Teşkilatı’nda görev dağılımı yapıldı.

Ülkü Ocakları’nda görev dağılımı belli oldu
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Muhammet Kaya’nın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Başkanı olmasının ardından teşkilattaki görev dağılımı da belirlendi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Teşkilatı’nda başkan yardımcılığı görevlerini, İsmail Gündoğar, Tacettin Doğan, Fatih Çiflikli ve Esat Kılıç üstlenecek. Teşkilat Birimi ise, Cebrail Çiflikli, Adem Sönmez, Mehmet Koldan ve Hasan Güzel isimlerinden oluşacak. İsmail Gündoğar, Zahittin Demirci, Mikail Ay, Salih Göktürk ve Hüseyin Bekler ise Eğitim Biriminde görev yapacak. Sosyal Faaliyetlerden sorumlu isimler ise, Adnan Kunuli, Halis Hançer, Sami Yüksel ve Yusuf Demirci olacak. Basın, Sosyal Medya, Reklam Biriminde Yusuf Yüksel, Ahmet Akkanat, Ercan Güvercin ve Sami Yüksel, Üniversite Birimi Ercan Güvercin, Ortaöğretim Birimi Ahmet Akkanat, Muhasip-Genel Sekreter: İsmail Potuk, Sami Yüksel, Ebubekir Okur, Türk Dünyası ise, Hüseyin Bekler, Zahittin Demirci ve Salih Göktürk isimlerinden oluşacak.


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