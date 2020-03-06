Ülkü Ocakları, şehitlerimizi mevlitle yâd etti

Elbistan Ülkü Ocakları Teşkilatı’ndaki programa MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, belediye meclis üyeleri ve ocak üyesi gençler ile partililer katıldı. Programda, okunan Mevlid-i Şerif sonrasında eller semaya açılarak tüm şehitler için dua edildi.

Mevlid-i Şerif programıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, “Türk milleti, Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası vatan evlatlarını şüheda ordusuna yoldaş olarak uğurladı. Bu durum Türk milletini derinden üzmüştür. Türk milleti üç bin yıllık ordu millet geleneğine sadık ve bu kutlu ruhunu diri tutmuş ve bugüne kadar yaşatmıştır. Türk askerine ve ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Bizlerinde doğal neferleri olduğumuz Türk ordusuna milyonlarca ülkücünün destekleri devam edecektir.

Bu vesile ile şahadete eren Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz ve devletimizin bekası için mücadele eden kahraman askerlerimize sonsuz desteklerimizi bildiriyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.



