Ülkü Ocakları, şehitlerimizi mevlitle yâd etti

Mevlid-i Şerif programıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, “Türk milleti, Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası vatan evlatlarını şüheda ordusuna yoldaş olarak uğurladı. Bu durum Türk milletini derinden üzmüştür. Türk milleti üç bin yıllık ordu millet geleneğine sadık ve bu kutlu ruhunu diri tutmuş ve bugüne kadar yaşatmıştır. Türk askerine ve ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Bizlerinde doğal neferleri olduğumuz Türk ordusuna milyonlarca ülkücünün destekleri devam edecektir.
Bu vesile ile şahadete eren Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz ve devletimizin bekası için mücadele eden kahraman askerlerimize sonsuz desteklerimizi bildiriyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.
gençlik ocagında gençden çok yaşlı kurt var hayırdır