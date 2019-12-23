Ülkü Ocakları, Sarıkamış şehitlerini mevlitle yâd etti

Elbistan Ülkü Ocakları Sarıkamış Şehitlerini anmak amacıyla, Ocak binasında anma programı gerçekleştirdi. Anma programına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, MHP Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, MHP Nurhak İlçe Başkanı İbrahim Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda ocaklı genç katıldı. Sarıkamış Harekatının 105. yıl dönümü hesabiyle gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde ocak gençleri tarafından şehitlerimizi ve Sarıkamış’ı anlatan 4 şiir ile devam eden program, Ocak gençleri tarafından hazırlanan sine-vizyon sunumu ile son buldu. Programda, Mevlid-i Şerif sonrasında eller semaya açılarak tüm şehitler için dua edildi.

Mevlid-i Şerif programıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, “Birinci Dünya Savaşında, Kafkas Cephesinde binlerce vatan evladının nefesinin buz tuttuğu yerin adı Aradan yıllar geçse de, kardan örtüyü kefen eyleyenlerin acısı yüreklerde hâlâ taze” dedi.

Sarıkamış’ın Türk milletinin sarsılmaz imanının göstergesi olduğunu söyleyen Kaya, “Harekatın 105.’inci yılında Osmanlı-Rus Savaşı sırasındaki Kars-Sarıkamış’ın Allahuekber Dağlarında donarak şehit düşen 90 bin Mehmet’imizi anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Sarıkamış Harekâtı Türk tarihinin en acı olaylarındandır şüphesiz. Binlerce kahraman Mehmetçiğin gözünü kırpmadan ölüme yürüyüşüdür aslında bu vaka. Bu yüzdendir Sarıkamış’a şehit yurdu, acı yurdu demem. Yemen'in sıcağından vatan aşkına Allahuekber Dağlarına uzanan bir aşkın hikayesidir bu. Vatan aşkının, bu aslında yenilmek hikayesi değil, kaybolma hikayesi değil, kendini feda etmenin destanıdır. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Şehitlerimiz vatanımızın tapularıdır. Rabbim tüm şehitlerimizi, peygamberimize komşu eylesin” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç da, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirttiler.





