Ülkü Ocakları, Osman Öztunç’u Elbistanlılarla buluşturacak

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, konser programı ile ilgili, “Bütün gönüldaşlarımızı, ülküdaşlarımızı ve vatandaşlarımızı memleket türkülerini hep bir ağızdan söylemeye davet ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevilen sanatçı Osman Öztunç konseri ile yaşamak istediklerini belirten Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96.yıldönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu amaçla, 29 Ekim akşamı saat 19.00’da Riva Düğün Salonu’nda bir konser programı düzenliyoruz. Değerli sanatçımız Osman Öztunç, bu konserde sahne alacak ve bayram coşkumuza vatan şarkıları ve türküleri ile eşlik edecek” şeklinde konuştu.

Tertip ettikleri Cumhuriyet Konserinin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunan Başkan Kaya, “Ülkü Ocakları, ülkemizde her zaman birlik ve beraberlik mücadelesi vermiştir. Bu konserin de birlik ve beraberliğimize büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi organizemize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



