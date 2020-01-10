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Ülkü Ocakları Başkanı Kaya’dan Gazeteciler Günü mesajı

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ülkü Ocakları Başkanı Kaya’dan Gazeteciler Günü mesajı

Gazetecilik mesleğinin, çağımızın en zor mesleklerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Başkan Kaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Toplumsal bilinci artırarak güçlendirmeyi hedefleyen gazetecilik mesleği, kamuoyu yararına olan her türlü projenin de yanında durmaktadır. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, yaşamın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Bu vesileyle şehrimizde görev yapan yerel gazete, internet medyası, ulusal ajans ve temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."


Yerel Manşetler
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