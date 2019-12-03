Ülkü Ocakları Başkanı Kaya’dan çevre hassasiyeti teşekkürü

Konuyla ilgili açıklamasında, ‘Elbistan halkının derdiyle derleniyor, refah ve temiz bir Elbistan için mücadele ediyoruz’ diyen Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, “Geçtiğimiz günlerde şeker fabrikasından yayılan kötü koku ve termik santralden atmosfere verilen zehirli gazlar nedeniyle yaptığımız basın açıklaması kutlu devletimizin Elbistan’daki temsilcilerini harekete geçirmiştir. Şeker fabrikasının yaymış olduğu kötü koku nedeni ile rekor para cezası ile tazyik edilmiş, termik santraline filtre takılmasını erteleyen yasa ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmiştir. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak; ‘Çevrecilik milliyetçiliktir’ çıkışımız netice vermiştir. Elbistan halkının derdiyle derleniyor, refah ve temiz bir Elbistan için mücadele ediyoruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” iradesi ışığında; eğitimde genç, fikirde hür, çevrede temiz, ilimde çağdaş, ekonomide güçlü ve gelişmişlikte çağlar üstü bir hedefe odaklanmış bir Elbistan, bir Türkiye için çabalıyoruz. Elbistan halkının haklı talebine kayıtsız kalmayarak, çevre kirliliği için gerekli idari yaptırımları gerçekleştiren Elbistan’ımızın mülki-idari birimlerine Elbistan Ülkü Ocakları olarak teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.