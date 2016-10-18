Ülkü Ocakları, aşure ikramında bulundu

Elbistan Ülkü Ocakları, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Uzun Çarşı girişinde düzenlenen aşure programına, Ülkü Ocakları mensubu gençler de katıldı. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan, Muharrem ayının manevi havasından istifade etmek, vatandaşlara tatlı bir ikramda bulunmak amacıyla aşure hazırlattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkü Ocakları tarafından ikram edilen aşureden alan vatandaşlar ise, ülkücü gençlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.



