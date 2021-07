UID Genel Başkanı Kuş: “Festivalin, Avrupa’daki Türklerde çok ciddi yansıması oldu”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş’la birlikte Elbistan Festivali’ne ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başkan Gürbüz, Elbistan Festivali’nin hazırlanmasında Avrupa Birliği ülkelerinde duyurulmasında ve gurbetçilerle ilgili çalışmalarda UID ile birlikte hareket ettiklerini belirterek,

“Saygıdeğer başkanım ve ekibine bu noktada şükranlarımı sunuyor ve onları tebrik ediyorum. Elbistan’ın yaklaşık 150 bin civarında vatandaşı, şuanda Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyor. Biz, Elbistan Festivalimizi onların onuruna düzenledik. Onlar, yurtdışında yaşayıp tırnakları ile kazandıkları her şeyi, ömürlerini verdikleri değerleri kenti topraklarına yani anavatanlarında yatırıma dönüştürüyorlar. Orada yabancı, burada gurbetçi değil; bizim canımız ve ciğerimiz konumundalar. Onlarla biriz ve beraberiz, bütünüz. Elbistan’ın en güzel renklerinden bir tanesi de gurbetçi vatandaşlarımız. Onlar için bu denli büyük bir etkinlik düzenlemek istediğimizi UID ile paylaştığımızda onlar da sağ olsun bütün imkanlarını seferber ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şuana kadar Avrupa Birliği’nden 25 bin civarında gurbetçinin Elbistan’a geldiğini ifade eden Başkan Gürbüz, “Şuanda 25 bin civarında gurbetçimiz Elbistan’da. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yurda dönemiyorlardı. Kısmi normalleşme ile beraber hamdolsun şuanda kucaklaştık. Onlarla hasbıhal ettik ve dertlerimizi paylaştık. Bütün sosyal çalışmalarımızda yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen UID Genel Başkanı Köksal Kuş Bey’e ve değerli yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ise, Elbistan Festivali’nin, Avrupa’daki Türklerle anavatanları arasındaki bağı güçlendirmek gibi bir amaca hizmet ettiğine değindi.

Bu tür etkinliklerin, Avrupa’da yaşayan Türklerin geleceği açısından da büyük önem arz ettiğini anlatan UID Genel Başkanı Köksal Kuş, şunları söyledi:

“Avrupa’da yaşayan Türkler olarak 2 yıldır pandemi münasebetiyle ülkemize gelemiyoruz. Bu sene her zamankinden fazla insanımız Türkiye’ye geldi. Biz bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Ülkemizin her tarafında özellikle Avrupa’daki gençlerimize yönelik bu gibi etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle Almanya başta olmak üzere artık 3.ve 4.nesil, okullara gidiyor. Birinci neslimiz hemen hemen artık yok. Almanya’ya göçün 60.yılındayız. 2.nesilde yavaş yavaş yaşlanıyor. 3.ve 4.nesil ise Avrupa’da doğdu. Son zamanlarda şahit olduğumuz duruma göre gençlerimiz izinlerini Türkiye yerine diğer ülkelerde geçirmek istiyor. Türkiye’de herhangi bir etkinlik olmadığı, hafızalarında herhangi bir güzellik kalmadığı için başka yerleri tercih ediyorlardı. Bunu da oradaki geleceğimiz için büyük bir kayıp olarak addediyorduk. Başkanımız böyle bir proje ile geldi. Gerçekten çok takdir ettim. Avrupa’daki her bir arkadaşımız ve gençlerimiz çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Avrupa’daki Türklerin geleceği açısından bu ve buna benzer projeler çok büyük önem arz ediyor. Bütün ülkemizde taşrada ya da şehirde bu ve buna benzer etkinliklerin yapılmasını çok önemsiyorum.”

Bu tür etkinliklerin sadece bir eğlence olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kuş, ‘Olayın bir de turizm boyutu var’ diyerek, “Buraya 25 Elbistan kökenli vatandaşımızın gelmesi demek, o kadar da turist gelmiş demektir. Buraya gelen her bir vatandaşımız, normal bir turistin harcadığının 4-5 misli para harcıyor. Yatırım yapıyor. Biz bunları turist olarak bile baksak güzel bir olay. Belediyenin yaptığı bu etkinlik, Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir festival. Bizim arzumuz bunun her yıl tekrarlanması. Gurbetteki insanlarımız da buraya mutlaka gelecektir. Avrupa’daki Türkler arasında çok ciddi bir yansıması oldu. Bundan sonraki yıllarda daha yoğun bir şekilde hazırlanacağız. Bizleri çok memnun ettiniz. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.