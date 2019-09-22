Uğur Işılak, Elbistanlılarla buluştu

Ünlü sanatçı Uğur Işılak, Elbistan Belediyesi’nin organize ettiği Elbistan 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali çerçevesinde Elbistanlılara konser verdi.

Çok sayıda Elbistanlı, Işılak’ın bağlaması eşliğinde seslendirdiği türkü ve şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Elbistan Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Elbistan 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali’nin kapanışı, Türkiye’de 7’den 70’e birçok kişinin beğenerek dinlediği ses sanatçısı Uğur Işılak konseri ile yapıldı. Işılak’ın Pınarbaşı mesire alanındaki konser öncesinde yöresel sanatçılar sahne aldı. Çok sayıda vatandaşın dinlemeye geldiği Işılak, sahneye çıktığında ise alandakilerin heyecanı da doruğa ulaştı. Bağlaması ile Aşık Mahzuni Şerif ve Abdurrahim Karakoç başta olmak üzere birçok ünlü ozanın dillere destan olan türküleri ile şarkılarını seslendiren Işılak, sahne performansı ile de dinleyicilerin büyük ilgisini kazandı.

Sahnede konuşan Işılak, Elbistan programını bir vefa yolculuğu olarak nitelendirirken, soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Güzel bir organizasyon yaptık. 3 ülkeden ve ülkemizin değişik yerlerinden gelen 500 güreşçimiz er meydanındaydı. Onlarla birlikte 270’e yakın okçumuzu da turnuvada buluşturduk. Akşam da Uğur Işılak’la beraber müziğe ve sanata doyduk. Uğur Bey’i Elbistan’da ağırlamak bizim için onurdu. Her dinlediğimizde ayrı zevk alıyoruz. Kendisi, bu toprakların duygularına tercüman oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.











