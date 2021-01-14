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Ücretsiz spor akademi kursları başladı

Elbistan Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından spor akademileri için açılan hazırlık kursu eğitimleri başladı. Haftanın 5 günü devam eden kurs ücretsiz olarak devem edecek.

Ücretsiz spor akademi kursları başladı
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Spor Akademileri ve Spor Liseleri'nin sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz açılan kurs, kursiyerlere programlı bir çalışma imkânı sunuyor.
 
Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı kurslar, pandemi tedbirleri kapsamında birçok ayrı gruplara ayrıldı. Uzman spor eğitmenlerinin hizmet verdiği kursların ilki memur site kapalı spor salonunda start almış oldu.
 
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sınava girecek kursiyerlere şimdiden başarılar diledi. Başkan Gürbüz, “Belediyemiz bünyesinde geçtiğimiz yıl açılan spor müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarımız çalışmalarına devam ediyor. İlçemiz genelinde BESYO, PMYO, POMEM, PAEM, JÖH, PÖH ve Astsubaylık sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz açılan kursumuz ilk seansına başladı. Kursumuzda uzman eğitmenlerimiz görev alıyor. Eğitmenlerimiz hem kursiyerleri motive ediyor hem de doğru eğitimin yolunu gösteriyor. Kursiyerlerimiz, spor salonumuzda sınavın bire bir aynı ortamını yaşaması içinde tüm argümanlar yerleştirilmiş vaziyettedir. Yaklaşık 100 öğrencimiz ile başlayan kursumuz pandemi kuralları çerçevesinde devam edecektir. Bizlerin amacı çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirerek yetiştirmek, tarihi ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, sosyal, nitelikli ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamaktır” dedi.
 







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Ücretsiz Spor Akademi Kursları Başladı