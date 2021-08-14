Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular başlıyor

Okullarda verilen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarının, 6 Eylül’de başlamasının planlandığını belirten Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “İlçemizdeki bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. Kursların takvimini ise belirledik. Kurslarımızı, 6 Eylül’de başlatmayı planlıyoruz” dedi.

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8.sınıf,12.sınıf ve mezun öğrencilerimiz için 6 Eylül 2021 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için başvuruları, 24 Ağustos itibariyle alacağız. Sınıflarımızı oluşturduktan sonra da kurslarımızı başlatacağız. Öğrencilerimizin, hayallerini kurdukları lise ve üniversiteyi kazanmaları noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.