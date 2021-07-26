Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başlandı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ilçede 300 bin adedin üzerinde ücretsiz ders kitabı dağıtılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle büyük çoğunluğu uzaktan eğitimle geçen eğitim-öğretim yılının ardından yeni dönemin Eylül ayı itibariyle yüz yüze başlaması planlanıyor. Halihazırdaki takvime göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. 2 yılın büyük çoğunluğunu online eğitimle geçiren öğrenciler, ilk ders zili ile birlikte okullarına kavuşacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürdürdüğü ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında da bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için on ücretsiz ders kitabının dağıtımı yapılmaya başlandı.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ders kitaplarının okullar açılmadan sıralara bırakılacağını ve öğrencilerin okullarına geldiklerinde kitaplarını sıralarının üzerinde göreceğini söyledi.

Elbistan’la birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin de ders kitabı dağıtım işini üstlendiklerini hatırlatan Bayazıt, “Milli Eğitim Bakanlığımızca devam ettirilen ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. İlçemizden yapılan kitap dağıtımı kapsamında Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimiz var. Bu 3 ilçede eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye 338 bin adet ders kitabını okullar açılmadan teslim edeceğiz” dedi.

Bayazıt, “Elbistan Ders Kitabı Dağıtım Komisyonu olarak, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sorunsuz şekilde dağıtımın gerçekleştirilmesi için tüm tedbirleri aldık. Bu kitaplar, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlaması planlanan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler sınıflara girmeden sıralardaki yerini almış olacak” ifadelerini kullandı.